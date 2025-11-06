Las memorias 'secretas' de don Juan Carlos que podrían ver la luz: "Están terminadas y editadas"

Reconciliación, el libro del rey emérito Juan Carlos I ya está en todas las librerías de Francia. Contra todo pronóstico, las memorias del hombre que un día ocupó el trono de España no llegarán traducidas a nuestro país hasta el próximo 3 de diciembre, aunque los primeros extractos traducidos ya han comenzado a correr como la pólvora en los medios de comunicación.

Sobre esta polémica publicación han hablado largo y tendido en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, presentada por Isabel González y que ha contado con la participación de Paloma Barrientos, Daniel Carande y Ana Mateu.

Nuestros compañeros de esRadio se han centrado en la controvertida figura de Laurence Debray, que se ha encargado de escribir el libro, cuyas ansias de protagonismo están opacando los titulares, tal y como ha señalado Isabel González: "Se está dando un protagonismo que no merece. Se ha dedicado a ejercer de negro literario, como han hecho otros en libros como el de Mar Flores o el de Isabel Preysler, pero ella tiene necesidad de protagonismo. Es ella la que está dando las entrevistas".

Una opinión compartida por el resto de la mesa, como es el caso de Paloma Barrientos, que ha recordado que la francesa "va a ganar mucho dinero" con este lanzamiento: "No por las memorias precisamente, sino por todo lo demás. Ella es colaboradora de la revista Hola. Está haciendo el negocio. De este libro vamos a sacar el cancaneo, nada más". Para la periodista del matinal de esRadio "una señora que no sabe nada de la historia de España no puede hacer las memorias del que fue su rey".

Aunque la francesa asegura en su entrevista de este jueves en El Mundo, que Reconciliación, "no es un libro de chismes", el periodista Daniel Carande ha recordado que Debray "ha colaborado en Hola, que precisamente es prensa del corazón, son chismes".

Para Ana Mateu, de Chic, este libro llega "en un momento muy inoportuno": "Aunque diga que no está escrito desde el rencor, lo poco que hemos sabido de momento señala todo lo contrario. Llega en un momento del aniversario, en el peor momento para su hijo".

Lo más sorprendente ha llegado cuando Paloma Barrientos ha dado nuevos datos sobre las cacareadas memorias de don Juan Carlos que estaba preparando junto a su amigo Carlos Herrera y que finalmente no salieron a la luz porque el Emérito decidió hacerlas con la francesa. Según la información de Barrientos, el libro de Herrera "está terminado": "Por fidelidad y lealtad no ha salido pero está editado y lo podríamos tener ahora. Eso está absolutamente escrito. Jaime Peñafiel tiene todos los datos y ese libro está cerrado y editado y dispuesto en cualquier momento para salir".

"Animo a Carlos Herrera a que lo publique", ha concluido Isabel González, pidiendo la publicación de estas memorias 'secretas' que podrían contar nuevos episodios de la ajetreada vida del emérito.