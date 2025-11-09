Los misterios de Najwa Nimri: un hijo de padre desconocido y un novio 25 años menor que ella

Tras el "aparentemente" complicado nombre y apellido de Najwa Nimri, destaca una mujer rebelde, caprichosa, original, que ha demostrado su talento como actriz en cine y televisión y asimismo una notable faceta como cantante. Culta, ocurrente en las entrevistas, mantiene un halo misterioso en su vida privada, a la par que cuenta historias sorprendentes sobre su patrimonio. Por un lado, dice estar arruinada, habiendo perdido doce millones y medio de euros, sin explicar sus causas. Por otro, nunca ha querido desvelar, en su derecho, quién es el padre de su hijo de un año. Y tampoco da pistas de quién es su actual compañero, un modelo de raza negra veinticinco años menor que ella.

Najwa es hija de padre jordano y madre navarra. Sus apellidos, Nimri y Urrutikoetxea. Y el nombre árabe que significa confidencia, secreto, susurro. No parece encajar mal con el carácter que exhibe. Tiene cincuenta y tres años y creció en Pamplona, la tierra materna. Por su forma de ser no ha tenido nunca reparos en definirse como rara, complicada, "friki". Lo cierto es que, como actriz, ha interpretado papeles de mujeres problemáticas, bien resueltos ante la cámara. Se trata de una profesional nada corriente, con un estilo muy diferenciado al de sus colegas españolas.

La primera vez que nos llamó la atención fue en la película "Abre los ojos", digamos que su bautismo en la gran pantalla, con críticas favorables a su quehacer. En "Los amantes del círculo polar" revalidó su talento. Su popularidad más bien procede de la televisión, la serie "La casa de papel", donde era la inspectora Alicia Sierra, personaje que la convirtió en un personaje familiar para los muchos telespectadores que siguieron sus aventuras. Entre la comedia y el drama parece que se siente más a gusto en personajes villanos, a tenor de lo que dijo una vez: "De mala, me lo paso bomba".

Ha llevado hasta la fecha una carrera interesante, ahora embarcada en "Respira", una serie de la multinacional Netflix, compartida con Blanca Suárez y el debutante Pablo Alborán en su primer trabajo como actor, sin abandonar desde luego su principal oficio de cantante.

Y cuando no ha tenido contratos en el cine o la pequeña pantalla, Najwa ha desarrollado su faceta musical, interpretando sus propias creaciones. En sus primeros tiempos como cantante formó un dúo con Carlos Jean, llamado Najwajean. Realmente es una mujer activa y creativa, que no parece haber atravesado momentos de paro artístico.

Nos ha llamado la atención su otra actividad como empresaria de varios negocios relacionados con su profesión. Lo que no es muy corriente, de ahí que hayan sorprendido sus recientes declaraciones en "La Revuelta" afirmando haber perdido doce millones y medio de euros y que se encuentra al borde de la ruina. Llamativo es que esa cifra no sea redonda, digamos doce, o bien trece millones. Pero es que hace un año, en ese mismo **programa declaró** que las cosas le iban muy bien, económicamente hablando, pues disponía en el banco de doce millones y medio de euros sin especificar cómo los había conseguido. No conocemos ninguna actriz-cantante en España que haya logrado ese capitalazo. ¿Entonces…? ¿En qué operación mercantil los obtuvo? ¿Y cómo es que los haya perdido tan sólo transcurridos doce meses?

Deducimos que en sus confesiones patrimoniales no cuenta toda la verdad. Como tampoco da detalles de cuánto posee realmente. Se ha descubierto (ignorándose la cantidad que pueda tener en los bancos) que es dueña de un apartamento en el barrio madrileño de las Letras. Y un piso abuhardillado en el de la Latina. También otro en la localidad levantina de Jávea.

Entre los años 1995 y 2000 estuvo casada con el director cinematográfico Daniel Calparsoro. Formaban una pareja muy unida, pero de la noche a la mañana discutieron. No dieron razones de su ruptura.

Najwa Nimri padece un curioso trastorno psicológico conocido como tricotemnomanía, consistente en una obsesión por cortarse o arrancarse el pelo, sin que eso venga a cuento de nada; si lo primero podría ser habitual en las mujeres, lo segundo ya roza lo maníaco.

Ha llevado desde 2004 con total discreción el nacimiento de su hijo Teo Nabil. No se sabía por entonces quién era su pareja. Lo cierto es que la actriz ha sellado sus labios cuando se le pregunta quién es el padre de la criatura.

En la actualidad quien comparte su vida es un modelo y productor de origen asturiano llamado José Mendes Vieira, de origen africano, veinticinco años menor que ella.