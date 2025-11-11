Adrián Rodríguez anuncia que vuelve a rehabilitación tras una recaída: "Todo ha sido parte de mi enfermedad"

El actor Adrián Rodríguez ha decidido poner en pausa su vida después de admitir públicamente que vuelve a tener problemas de adicción. El actor, que saltó a la fama cuando apenas era un niño en la serie de "Física o química" y "Los Serrano" ya se puso en manos de profesionales en el pasado para intentar superar lo que él mismo define como una adicción a ciertas sustancias.
A través de una historia que ha compartido en su perfil de Instagram, el intérprete de 36 años ha anunciado que vuelve a rehabilitación: "Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo, tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad" compartía con sus seguidores con honestidad.
En algunas ocasiones ha querido contar abiertamente el motivo de sus problemas y por qué es importante mantener los pies en la tierra sobre todo cuando empiezas muy joven en el mundo de la televisión: "A medida que vas creciendo vas cogiendo un camino que no debes tomar y del que es muy difícil salir. Mi carrera de actor se fue torciendo a medida que yo empecé a desviarme del camino correcto".
"La poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento", seguía el comunicado de redes, "Esta vez no hay tiempo. No hay un hasta pronto... solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte. Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y sobre todo pedir disculpas a toda la gente a la que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente", y concluye diciendo: "Estaré completamente incomunicado. Gracias y un beso muy fuerte".
No sólo ha participado en series de realities como "Supervivientes", donde intentó alzarse con el gran premio, pero finalmente tuvo que abandonar por problemas de ansiedad que se agravaron durante el concurso por la falta de estabilidad y el ambiente tan tenso que vivió en cada programa. "Estoy en tratamiento porque no lo sé gestionar solo" explicaba.
Ahora, con una gran fuerza de voluntad y de honestidad consigo mismo, ha vuelto a ponerse en manos de profesionales para superar la adicción por la que lleva luchando gran parte de su vida, porque como él ha explicado en otras ocasiones "lo importante es reconocer que tienes un problema y que no pasa nada por pedir ayuda".