El duro relato de Marta Riumbau tras sufrir un aborto espontáneo: "Ni llegué a decir en voz alta 'estoy embarazada'"

La creadora de contenido Marta Riumbau ha comunicado a través de sus redes sociales que ha sufrido un aborto espontáneo durante la madrugada de este domingo. En un mensaje cargado de sinceridad y emoción, la influencer explicó que el embarazo era muy reciente y que nadie de su entorno lo sabía aún.

"Hoy debería haber sido un domingo normal, pero sin embargo, esta madrugada he sufrido un aborto", comenzó diciendo Riumbau, visiblemente afectada. La influencer explicó que se encontraba embarazada de seis semanas: "Ni siquiera llegué a decir en voz alta ‘estoy embarazada’ porque, ni con Julieta tampoco me permití estar feliz o ilusionada. Pasan muchísimas cosas como esta, que es mucho más común y habitual de lo que parece". La influencer relató que su familia se enteró esa misma mañana: "Nadie sabía que estaba embarazada. De hecho, a mi familia se lo he tenido que decir esta mañana para poder decir que había abortado".

Riumbau explicó que el embarazo parecía evolucionar con normalidad pese a ser reciente, y que ya había escuchado el latido, hasta que comenzó a notar un sangrado a principios de semana, algo que le recordó a su anterior experiencia: "Me pasó lo mismo en la misma semana y día con Julieta". Tras acudir a la clínica, le confirmaron que todo parecía estar bien, pero la situación cambió pocos días después. "Ayer por la noche volví a sangrar. Me vestí, vestí a Julieta y me tuve que ir a urgencias." Allí, los médicos detectaron un hematoma, aunque en una posición favorable. Sin embargo, el dolor intenso y punzante no cesó: "Me fui a la cama con tal dolor y dije: ‘esto es imposible que sea bueno’... eran como contracciones y de alguna forma yo ya lo sabía".

La mañana siguiente confirmó sus sospechas. "Me he despertado sin dolores, sin náuseas... he ido directa a la ducha y se ha desprendido. Era algo muy claro, muy evidente", explica emocionada.

Riumbau acudió nuevamente a urgencias para comprobar que todo estuviera bien. "Me ha sorprendido la frialdad con la que yo he actuado. Ahora me estoy rompiendo un poco más, pero supongo que ha sido por Julieta o porque yo ayer ya lo sabía de alguna forma".

La visibilidad del dolor

La influencer reflexionó sobre la necesidad de hablar abiertamente de estas pérdidas: "Al final, el dolor no es menos dolor si te lo quedas solo para ti, y sigue siendo una pérdida." Además, aseguró que "necesitaba contarlo", y comentó que probablemente lo ha hecho en el momento exacto y necesario para ella, ahora que aún no lo ha procesado, porque igual en un tiempo se le hace más difícil y no puede.

Marta concluyó su mensaje con una nota de fuerza y amor hacia su hija: "Voy a hacer algún plan con Julieta hoy, porque esto es una bolita de un año que me necesita, que me va a tener al 100%, y mañana será otro día."