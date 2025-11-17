El "paddock" se rinde a las "influencers": las novias de los pilotos toman el protagonismo

Ayer se celebraba una noche mágica en Cheste. Tras una temporada de infarto en la que los hermanos Márquez se hicieron con el primer y segundo puesto de la clasificación, volviendo a hacer historia y coronándose como los reyes del motociclismo en esta edición. La temporada ponía punto y final con la tradicional gala MotoGP Awards 2025 .

En la tradicional gala en la que por supuesto los hermanos se llevaron todos los flashes y la atención de los periodistas, tuvieron también un papel protagonista aquellos que siempre están en el Paddock celebrando cada victoria o detrás de una pantalla, sufriendo con cada adelantamiento. Las familias, amigos y pareja también han celebrado el logro de los pilotos que carrera tras carrera lo dan todo por llegar a lo más alto.

Marc, tras recibir su medalla de oro de campeón, se ha saltado los protocolos y les ha pedido a sus padres Roser y Julià y a su hermano Álex que subieran con él al escenario para una foto ya histórica. Pero no sólo eso, las parejas de los pilotos también han tenido su merecido protagonismo.

A Gemma Pinto, influencer con casi 500 mil seguidores, la hemos visto acompañándola a la gran mayoría de Grandes Premios, celebrando cada escalón en el podio y apoyándole en cada caída. Ayer lucía un impresionante vestido azul con tela de satén, a juego con el traje azul "príncipe de Gales" que llevó el piloto. La pareja comenzó a salir en la primavera de 2023, y aunque al principio quisieron mantenerlo en la absoluta intimidad, pronto comenzamos a verles juntos por las calles de Madrid y poco tiempo después en los circuitos al pie del cañón.

No sólo hemos visto a la catalana entre los vips de la gala, evento que por primera vez se ha realizado en un escenario montado en el paddock, cerca del VIP Village. También estuvo la pareja de Álex Márquez, Gabriela Guzmán, que para algunos puede ser desconocida. Con 25 años es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y, desde hace algo más de un año, trabaja como especialista en marketing para el Atlético de Madrid, por no hablar de su perfil en redes, su cuenta de Instagram, con cerca de 60.000 seguidores, está repleta de fotografías con una estética muy similar, al más puro estilo de las influencers.

La reina de TikTok también se ha dejado caer por el circuito de Valencia. Lola Lolita, pareja de Alonso López, piloto de Moto 2, ha generado una gran expectación durante este fin de semana. Aunque ya ha estado en algún que otro Gran Premio, esta es la primera vez que hemos visto a la creadora de contenido pasearse por el Paddock con la relación ya confirmada.

Incluso se ha atrevido a hacer un vídeo con algún miembro del equipo del piloto con su humor característico. Un fin de semana de ensueño para los pilotos y por supuesto para todas sus parejas, que les han visto brillar una última vez antes de que se cierre el telón, hasta la próxima temporada.