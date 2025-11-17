Las referencias de Rosalía a su 'no boda' con Rauw Alejandro en la actuación del programa de Jimmy Fallon

Rosalía visitó el pasado domingo The Tonight Show, el programa presentado por Jimmy Fallon, para presentar su nuevo disco, 'Lux', y regalar a los espectadores la actuación de La Perla, en la que supone su primera puesta en escena en directo en el popular programa estadounidense, donde ya había sido entrevistada en ocasiones anteriores.

El show de Fallon, uno de los programas más emblemáticos de la televisión estadounidense, arrancó con una entrevista en la que Fallon felicitó a la catalana por el lanzamiento de su nuevo álbum, "que está rompiendo todos los récords", antes de leer las críticas de varios diarios internacionales.

La artista y compositora hizo una actuación espectacular, demostrando su poderío vocal, acompañada por una orquesta y luciendo un vestido blanco de Vivienne Westwood que algunos apuntan a que se trata de una referencia a su boda anulada con Rauw Alejandro. Fue en el programa El Hormiguero donde, antes de separarse de su prometido, reconoció que tenía algunos vestidos fichados, entre ellos uno de la diseñadora británica. Rosalía comenzó la actuación subida a una torre de colchones que simulaba una tarta nupcial, de la que bajó ayudada por sus bailarines para coger una perla y reventarla contra el suelo.

En La Perla, interpretada junto al trío mexicano Yahritza y su Esencia, Rosalía canta a un hombre (o varios) cuya relación no funcionó. "Rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía, Es una perla, una de mucho cuidado". En el programa La Revuelta reconoció que "a mí si alguien me hace algo yo lo digo, yo lo verbalizo (...) Me he quedado a gusto".

Durante su entrevista en el programa de Fallon, Rosalía explicó que es su primer trabajo inspirado en la música clásica y que tardó tres años en completarlo porque tenía "las ideas muy claras" sobre cómo debía sonar, y confesó que, aunque en el estudio trabaja con seguridad, siempre se pone nerviosa al compartir el resultado con el público.

La conversación incluyó una referencia a su participación en la serie Euphoria, cuya próxima temporada arranca en la primavera de 2026 y donde se espera que uno de los nuevos personajes sea interpretado por Rosalía. Sin revelar detalles, la artista señaló que "tuvo que partirse la cabeza en dos" para afrontar el proyecto al tiempo que mostró en el plató distintos patrones de palmas flamencas, animando al presentador y al público a imitarlos y recordando que en Jerez de la Frontera (sur de España) "lo hacen de forma natural y bellísima".

Desde su lanzamiento, 'Lux' ha roto récords internacionales, encabezando listas de streaming en Spotify y Apple Music en varios países y superando cifras de reproducciones de sus anteriores trabajos, según reportes de la industria musical. Es también uno de los discos más vendidos en España y Latinoamérica en su primera semana y sus sencillos han alcanzado posiciones destacadas en charts globales.