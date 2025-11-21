El misterio de la renuncia de la nacionalidad suiza de Tita Cervera

La polémica ha rodeado recientemente a Carmen Cervera, conocida popularmente como Tita Cervera o la Baronesa Thyssen, tras conocerse su renuncia a la nacionalidad suiza. Diversos medios de comunicación publicaron que esta decisión conllevaba automáticamente la pérdida del derecho legal a utilizar el apellido Thyssen-Bornemisza y, consecuentemente, su título de baronesa.

Según las informaciones iniciales, la renuncia a la nacionalidad suiza, que habría sido motivada por razones patrimoniales y sucesorias (posiblemente vinculadas a su residencia en Andorra), implicaría la desaparición de la base jurídica que sustentaba su derecho a usar el apellido compuesto Thyssen-Bornemisza a nivel internacional, apellido clave para el título nobiliario. Sin embargo, Carmen Cervera ha salido al paso de estas noticias, desmintiendo tajantemente la pérdida de su título nobiliario y apellido. En declaraciones a la prensa, la coleccionista de arte ha sido clara:

"Sigo siendo baronesa Thyssen-Bornemisza y mantengo el apellido de mi marido. Mi marido falleció siendo yo su esposa y no me he vuelto a casar. Ese sigue siendo mi título". Cervera insinuó incluso que podría existir "mala intención" detrás de las informaciones publicadas, reafirmando su vínculo con el apellido y el título que ha ostentado durante casi cuatro décadas.

El Contexto de la Decisión

En la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, presentada por Federico Jiménez Losantos, su subdirectora Isabel González y las periodistas Beatriz Cortázar y Emilia Landaluce han debatido sobre el motivo de esta maniobra de renunciar a la nacionalidad suiza.

Se dice que la decisión está enmarcada en una estrategia de planificación fiscal y sucesoria, posiblemente con el objetivo de establecerse plenamente en el Principado de Andorra, donde debe residir un mínimo de 183 días al año para tributar. "Se mezclan muchas cosas, ella ha hecho un cambio de nacionalidad, se ha quitado la suiza para quedarse solo con la andorrana, es un tema fiscal. Y es un tema de patrimonio. Hay ventajas que en Suiza ya no hay", ha explicado Beatriz Cortázar.

"Se casaron en Londres, esto es fundamental, y lo que está certificado es el nombre y el título", ha añadido Federico Jiménez Losantos.