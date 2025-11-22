La Familia Real se reúne en El Pardo: los asistentes al almuerzo en honor a la Reina Sofía

Fin de semana inolvidable para la Reina Sofía después de recibir la Insigne Orden del Toisón de Oro, otorgada en reconocimiento a su medio siglo de servicio a la Corona y a España. Después de celebrarlo con un almuerzo familiar y privado en el Palacio de la Zarzuela, la Reina Sofía ha sido la protagonista de un homenaje en el Palacio del Pardo con un almuerzo en el que ha reunido a toda su familia para celebrar la concesión del Toisón, así como el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España.

Una reunión familiar que no se producía desde 2018, cuando se reunieron en el Palacio de la Zarzuela, con motivo de su 80º cumpleaños.

Juan Carlos I a su llegada a El Pardo

Uno de los primeros en llegar al almuerzo ha sido Juan Carlos I, quien ha llegado sobre las 12:00 a España procedente de Abu Dabi. A su llegada ha saludado a la prensa congregada en el recinto. La siguiente en llegar ha sido la Infanta Elena, que ha llegado en un coche conducido por su hijo, Felipe Juan Froilán, y también acompañada por su hija, Victoria Federica.

La Infanta Elena y su hijo Froilán a su llegada al almuerzo

La homenajeada, la Reina Sofía, ha llegado acompañada de la Infanta Cristina. Seguidamente, han llegado la Reina Ana María de Grecia, Marie Chantal Miller esposa de Pablo de Grecia, que ha llegado en otro vehículo.

Ana María de Grecia y Marie Chantal Miller

También han estado la Princesa Alexia junto a su esposo, Carlos Morales, que han viajado desde Lanzarote para esta ocasión; el Príncipe Nicolás de Grecia y su mujer, Chrysi Vardinogianni, la Princesa Teodora, acompañada de su marido, Matthew Kumar, y el Príncipe Philippos, junto a su esposa, Nina Flohr.

Los hijos de la Infanta Cristina a su llegada al almuerzo

Tampoco han faltado Juan, Pablo, que ha acudido con su pareja Johanna Zott; Miguel, con su novia Olympia Beracasa, e Irene Urdangarin, así como miembros de la familia Gómez-Acebo y de la familia Zurita.

Los Reyes Felipe y Letizia han sido los últimos en llegar al Palacio de El Pardo junto a la Princesa Leonor, y la Infanta Sofía, quienes han saludado al público desde el coche.