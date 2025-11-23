El emotivo mensaje de Anabel Pantoja, en el primer cumpleaños de su hija, Alma: "Me quedo contigo para siempre"

Después de un año que no ha sido fácil, Anabel Pantoja ha querido celebrar este aniversario de una forma especial, recuperando de su álbum privado una serie de imágenes y vídeos inéditos.
En la primera publicación, mientras están sentados en la terraza de su casa de Gran Canaria, vemos a David Rodríguez, en ocasiones con la voz entrecortada, leyendo una carta que Anabel escribió como si se tratase de su hija: "Hola papá. Estoy muy feliz de que seas mi papá. Me ha contado mami que me habéis buscado y estáis muy contentos de que yo llegue para revolucionaros la vida".
Mientras Anabel le mira, David continuaba leyendo: "Papi, te prometo portarme bien, pero eso sí, quiero ir contigo a todos sitios, que me lleves como un canguro porque no quiero separarme de ti nunca".
Anabel se acuerda de lo difícil que fue para ella pasar sola la recta final de su embarazo. "Os habéis preocupado mucho por mí. He oído llorar a mamá mucho y no he podido ayudarla... pero sé que tú has estado en todo lo que has podido (...) Ahora ya no vais a tener tiempo de llorar ni de discutir". La carta termina con una petición a David. "Cuídanos mucho porque a partir de que me abraces soy tuya para siempre y mamá también es tuya. Vuelve siempre a casa con nosotras porque a partir de ahora somos tu familia para siempre. Te quiero, Alma".
Anabel también ha dedicado unas palabras para su pequeña a través de un vídeo en el que podemos ver desde una ecografía de la pequeña, a Anabel embarazada y en las horas antes de dar a luz, viajando con su hija o protagonizando escenas familiares en la playa.
"Alma, naciste al lado del mar, en una isla preciosa que es nuestro hogar. Eso sí, tienes sangre sevillana y cordobesa por lo que vas a vivir todas nuestras tradiciones sobre todo, la Semana Santa en Sevilla y Córdoba con Papi, que le encanta. Eres una loca de la playa, como tu madre. Te encanta chapotear... Yo me quedo contigo para siempre. Te quiero muchísimo, mi vida. Gracias por dejarme ser tan feliz a tu lado y por despertarme todas las mañanas de buen humor porque eres un amor. Estamos deseando verte correr. Eres única y especial. Y, sobre todo, los brazos de Papi siempre van a estar ahí para abrazarte, para dormirte. En tu segunda Navidad te vamos a cuidar, te vamos a mimar, vamos a disfrutar. Te quiero, mi vida. Eres la mejor. Te queremos", concluye.