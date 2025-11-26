María Palacios defiende a Lequio de las acusaciones de Antonia Dell'Atte

El fantasma de los malos tratos y las mareas fucsias vuelve a las tertulias del corazón con la portada de ¡Hola! de este miércoles, en la que una de sus colaboradoras, María Palacios, esposa de Alessandro Lequio, se planta en la portada para defender a su marido. Hacía tiempo que María no hablaba de manera tan visceral y clara. Pero, como ella misma dice, que "elija callar no significa que no tenga voz". La misma que le han dado a Antonia Dell'Atte en RTVE este martes en una larga entrevista.

El conde ha sido despedido de manera fulminante de Mediaset después de que la cadena haya considerado justificadas las declaraciones de Antonia Dell'Atte acusándole de maltratador.

María le defiende desde su revista, y aclara con claridad meridiana lo que ha ocurrido durante todos los años en los que el conde ha sido cuestionado por la italiana. Niega de manera categórica que Alessandro haya sido juzgado alguna vez por malos tratos y que exista una sentencia que lo acuse de manera legal. "Ni ha sido juzgado ni procesado ni condenado". Según María, existe una denuncia por "abandono familiar" y Antonia está exhibiendo un justificante de denuncia que, según la Policía Científica, fue manipulado con líquido corrector (el popular Tipex).

Después, en 2023, fue el conde el que denunció a Antonia. "El procedimiento no pasó la fase de instrucción, no hubo juicio y se archivó alegando la exceptio veritatis junto con el principio de indubio pro reo y el derecho a la presunción de inocencia", aclara María. "Eso no significa que la jueza absolviera a Antonia de las calumnias ni mucho menos le permitió llamarle maltratador".

María aporta ahora su testimonio, después de tantos años callada, porque lleva con Alessandro "una vida y jamás he vivido ningún ápice de violencia". "Si ahora solo vale la palabra de una mujer, solo por ser mujer, debería valer también la mía, especialmente porque convivo felizmente con Alessandro desde hace casi tres décadas".

Palacios está preocupada por su hija ("ayer, al volver del colegio, ya nos estaba preguntando qué significa la palabra 'maltratador'") y reconoce que no se esperaban el despido, que, a su juicio, es consecuencia directa de la entrevista de Antonia en El País. No se explica cómo la italiana durante todos estos años, desde su separación, les ha enviado mensajes de felicitación por fiestas o cumpleaños o que haya ido a comer con ellos. Incluso con Ana Obregón, de quien dice que está indignada.

"No soy víctima y mucho menos cómplice", concluye María, que recuerda que "vivimos en un estado de derecho y las sentencias las firma un juez, no una ex dolida y despechada".

Cumbre de Borbones en El Pardo

Todas las revistas recogen imágenes de las llegadas y salidas del almuerzo "privado" que se celebró en El Pardo el pasado sábado no sabemos muy bien para qué. Si para homenajear a la reina Sofía con motivo de su Toisón, celebrar la Constitución o simplemente reunirse todos antes de las lógicas huidas navideñas.

Lo malo es que las imágenes no son oficiales. Los fotógrafos pudieron retratar a los reyes, sus hijas o los miembros de la familia del rey mientras accedían a la celebración, pero no hay un posado oficial que nos permita analizar las vestimentas o cómo están colocados. Nos tenemos que conformar con fotos en movimiento de los asistentes, de las novias de los Urdangarín o de las primas del rey, pero no hay ninguna de Leonor, Sofía o la reina Letizia, más allá de las que se han realizado en el interior de su coche.

En Semana dedican su portada a la entrega de Sofía de Grecia del Toisón con una imagen en la que mira sonriente a su hijo Felipe, el rey. "El ejemplo silencioso que hoy nos emociona", titulan en páginas interiores.

Una ingeniera industrial, la nueva posible novia de Kiko Rivera

Según Lecturas, Kiko Rivera estaría saliendo con una morena treintañera que se dedica a una profesión que nada tiene que ver con la de sus conquistas habituales. Es ingeniera industrial y ha estudiado dos carreras.

Llama la atención que la revista no haya publicado la noticia en portada. Es más, ni siquiera lo llevan en el sumario. Y eso que tienen fotos nítidas de la muchacha, con la que Paquirrín entra y sale del restaurante sevillano La Casa de María y en el que permanecieron cinco horas.

Aunque no hay fotos de beso, dice la publicación citando a testigos presenciales que sí lo hubo. Y que al terminar el almuerzo, que se prolongó hasta las seis de la tarde, los dos se fueron juntos a la casa de él.

La respuesta del hijo de Isabel Pantoja ha sido contundente. Ha emitido un "comunicado oficial" en sus redes sociales en el que recuerda que es soltero y, por tanto, libre, y en el que "informa formalmente" que "cualquier medio, plataforma o individuo que revele, exponga o difunda identidad, imagen o información personal de personas de mi entorno privado -las cuales no son figuras públicas- sin su consentimiento expreso estará incurriendo en una vulneración de derechos fundamentales relacionados con la intimidad de otros". A ver si va a ser abogada en vez de ingeniera...

A Eva González le pica un ojo

Mientras ¡Hola! destaca que Eva es feliz con Nacho, su novio, en Semana se preguntan qué le pasa porque publican unas fotos en las que vemos a la modelo llorando a moco tendido en una terraza en el centro de Madrid. "Cabizbaja, secándose las lágrimas… así vemos a la presentadora", dice la revista, que se ha puesto en contacto con ella para preguntarle por su estado emocional.

La respuesta es categórica y no tiene nada que ver con una preocupación o una supuesta tristeza. Dice Eva que "ese día me apliqué una crema que hizo que me empezara a picar el ojo. Eso, sumado al aire frío que hace en Madrid, provocó que me pusiera a lagrimear. De hecho tuvo que ir a una farmacia a comprar un colirio para que se me pasara el escozor". La explicación más sencilla a veces es la más convincente.

Marc Ostarcevic arremete contra Norma Duval 25 años después de separarse de ella

Semana ofrece una entrevista de las que podríamos llamar "señuelo" con Marc Ostarcevic: habla ahora y así abre la puerta a hablar después en alguna tele. A sus 84 años, vive en Croacia, su país de nacimiento, y sigue coqueteando con mujeres mucho más jóvenes que él. Con edad de ser su nieta, leemos en la revista.

Dice Marc que de los 5.000 teléfonos que hay en su agenda 1.000 pertenecen a mujeres mientras repasa su azarosa vida, en la que ha habido dos matrimonios y siete hijos. Con dos de ellos no tiene relación: no se habla con Marc y con Christian, el mayor y el pequeño de Norma Duval.

"Creo que su madre en su momento no hizo lo que tenía que hacer y los puso en mi contra", denuncia. Añade que Norma al principio no era buena madre, pero no explica por qué. Ahora ha perdido la esperanza de reconciliarse con ellos. "No pienso dejar que me fastidien la vida dos chicos que no saben comportarse. Yo he cumplido con mis deberes como padre".

Y luego arremete contra Norma: "Tiene un carácter muy complicado. Hay muchos compañeros de la prensa que me decían que a mí tenían que ponerme un monumento en la Gran Vía de Madrid por haberla aguantado tantos años". Llevan 25 separados, ya suena a antiguo todo esto.

Cóctel de noticias

Aitana y Plex planean su mudanza juntos. La cantante y el youtuber están felices y planean irse a vivir a la misma casa, según leemos en la portada de Diez Minutos. Ahora tendrán que elegir entre la propiedad de él, un chalé con piscina y parcela en la sierra de Madrid que se compró en 2020, o si la residencia de ella, una vivienda unifamiliar de tres plantas ubicada a las afueras de la capital.

Sara Verdasco y Juan Carmona presentan a su familia numerosa en ¡Hola! La pareja posa en exclusiva con sus tres hijos por primera vez. Sara es hermana de Fernando Verdasco y Juan pertenece a la famosa saga de músicos.

Tita insiste desde ¡Hola!: "No voy a dejar de ser baronesa". "Mi marido se murió y no me he vuelto a casar. Ese sigue siendo mi título".

Antonio Resines, fuera de peligro. Según Semana, el actor ha permanecido tres días ingresado en la UCI del Hospital San Rafael y recibió el alta el pasado 21 de octubre. Ha tenido que cancelar su participación en el programa Top Chef.

Lucas da un paso atrás, según Semana. El cantante se centra ahora en su vida familiar y en la escuela de música que acaba de abrir en Yuncos, Toledo. Demasiados reproches y acusaciones a Andy, que ya vuela solo.

Laura Escanes amplía su patrimonio inmobiliario. La influencer acaba de comprarse una casa en Menorca que le ha costado 700.000 euros, leemos en Semana. Está ubicada en la playa de Es Mercadal, una de las más bonitas de la isla.