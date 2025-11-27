Juan Carlos I, del "lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir" al "no me arrepiento"

Del "lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir" al no arrepentirse. Es la conclusión que se podría sacar de la entrevista de Juan Carlos I en France 3, en una entrevista de unos 25 minutos de duración, llamada "Las confidencias de un rey en desgracia" y que le realizó el periodista Stéphane Bern.

Una entrevista donde pide perdón aunque no se arrepiente de nada, y, además, llega en un momento inadecuado. Una de las frases de la entrevista es que "todos los hombres cometen errores, todo el mundo los comete" y concluye que "no me arrepiento, espero que el pueblo español comprenda lo que hice".

Cuando le preguntan si cree estar abandonado por su familia, responde que es un pensamiento más filosófico pero no es de manera real. Y que su mayor esperanza es "que mi hijo tenga éxito y que España esté bien gobernada". Asimismo, afirma que de momento se encuentra muy bien en Abu Dabi, "por el momento estoy muy bien aquí… quién sabe si en meses o años". Sobre si tiene comunicación con Felipe VI: "Como padre, me gustaría verle más, verlo con sus hijas, con la princesa Leonor y la infanta Sofía. Como Rey, creo que está pasando por un momento difícil y necesita apoyo debido al momento político, que en todos los países es muy difícil".

María Palacios defiende desde su revista a su marido, Alessandro Lequio, de las acusaciones de Antonia Dell'Atte, que ha desatado la caja de los truenos. El primero ha sido Clemente, a través de una publicación de Instagram bastante críptica que dice así: "La vida siempre te devuelve lo que siembras. Siembra lo bueno y lo bueno te encontrará; siembra el daño y volverá igual. Nadie puede escapar del karma". Seguramente, la próxima será Antonia Dell'Atte, que ya ha manifestado que va a demandar a María Palacios por dudar de sus documentos.

Ha llamado la atención la "rajada" de Marc Ostarcevic, por la que habría incumplido el acuerdo de confidencialidad que firmó con Norma Duval justo 25 años después de separarse de Norma. ¿Lo hace por una cuestión económica?