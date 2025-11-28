El emotivo mensaje de Sira Martínez a su hermana Xana por su 16 cumpleaños: "Te quiero, princesa"

El recuerdo de Xana, la hija pequeña de Luis Enrique fallecida en 2019 a los 9 años a causa de un osteosarcoma, se ha vuelto a sentir más cerca que nunca. Este lunes, cuando la niña habría celebrado su 16 cumpleaños, su hermana mayor, Sira Martínez, quiso dedicarle un pequeño homenaje a través de sus redes sociales.

Sira publicó un carrusel de imágenes que retratan momentos compartidos entre ambas, muchos de ellos vinculados a la hípica, una pasión que ambas compartían. En las fotografías, se ve a una sonriente Xana abrazando a un pony o posando con uno de sus juguetes favoritos, un loro de peluche. "Feliz cumple, princesa, te quiero ", escribió Sira junto a las fotografías, un mensaje que en pocos minutos se llenó de reacciones y comentarios de apoyo de rostros conocidos como Carles Puyol, Elena Galera o Alba Silva.

El fallecimiento de la pequeña supuso un golpe devastador para toda la familia. Luis Enrique, quien estuvo visiblemente afectado durante mucho tiempo lo expresó públicamente "Te recordaremos cada día de nuestras vidas". Desde entonces, su presencia se mantiene viva en su entorno, tal y como el propio técnico relató tiempo después en su serie documental. "En el plano físico no está, pero en el espiritual sí. Cada día hablamos de ella", confesó.

La memoria de Xana también ha impulsado a su familia a crear la "Fundación Xana" creada en 2023 como una forma de transformar su legado en apoyo para quienes atraviesan situaciones similares. Precisamente fue Sira quien, el pasado septiembre, subió al escenario de París para recoger el Premio Sócrates durante la gala del Balón de Oro 2025, reconocimiento otorgado a la labor de la entidad.