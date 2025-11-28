Preocupación por el estado de salud de Karina tras su última publicación en redes

La preocupación se ha desatado en las redes sociales y entre los seguidores de Karina a raíz de una críptica publicación compartida por ella misma en su cuenta de Instagram hace apenas unas horas. La cantante de 79 años ha revelado que deberá someterse a una operación de cadera, un anuncio que, si bien aclara la naturaleza del procedimiento, no disipa la inquietud que existe entre sus seguidores y el mundo del espectáculo, que así se lo han hecho saber en comentarios en redes sociales.

Tras una primera publicación críptica que solo mencionaba la necesidad de pasar por el quirófano y que ya había generado una oleada de mensajes de preocupación, la artista optó por ser más específica. "Tengo que pasar por quirófano. Me tienen que operar de la cadera, me tienen que poner una prótesis", fueron las palabras textuales que la cantante compartió, desvelando así el motivo concreto de su próxima cita hospitalaria.

Esta declaración ha servido para centrar el foco de la preocupación: no se trata de una emergencia vital, pero sí de una operación de gran calado que implica una prótesis y un largo proceso de recuperación, tal y como ella misma ha explicado.

En su mensaje, Karina no solo informó sobre la cirugía, sino que también hizo una pausa para reflexionar sobre los desafíos personales que ha enfrentado y cómo, a pesar de ellos, intenta mantener una actitud positiva. La cantante hizo hincapié en la importancia de la fortaleza mental y el buen ánimo ante las adversidades médicas. "Hay que ser fuerte y sobre todo tener buen humor. Yo tengo muy buen humor y eso no me lo quita nadie", aseguró en su comunicación con sus seguidores, un intento claro de tranquilizarlos y de mostrarse optimista ante la situación.

Además, la artista quiso agradecer de forma explícita el inmenso apoyo y los incontables mensajes de cariño que ha estado recibiendo desde que hizo el primer anuncio. "Gracias de corazón, de verdad. Me dais mucha fuerza, me dais mucha alegría y me dais mucha compañía", expresó, subrayando el valor terapéutico que tiene para ella el contacto con su comunidad de admiradores.

Este nuevo bache en la salud de Karina resucita la inquietud que ya se cernió sobre ella en meses anteriores, cuando fue noticia por diversos problemas de salud. La artista, que ha sido siempre transparente con su público, ha superado un cáncer de tiroides en el pasado y hace no mucho fue ingresada por un problema cardíaco. Estos antecedentes hacen que cualquier noticia sobre su salud sea recibida con una sensibilidad y una cautela extremas.