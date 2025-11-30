Fabiola Martínez a Gabriela Guillén: "No puedes ir a la fuerza con Bertín, por las malas no vas a conseguir nada"

Después de que Gabriela Guillén se haya sentado en el plató de '¡De viernes!' donde ha advertido que si Bertín Osborne no firma el convenio regulador que le ha presentado y no llegan a un acuerdo, no le quedará otra opción que tomar medidas legales contra él porque "no hay responsabilidad de nada absolutamente".

Fabiola Martínez ha reaccionado a esta entrevista y aunque ha asegurado que "no tengo ni idea" de lo que ha dicho Gabriela, ha explicado que "poco puedo aportar ahí porque realmente yo no sé lo que pasa, ni lo que ellos hablan" y "cualquier cosa que diga es pillarme los dedos".

Sin embargo, conociendo a Bertín Osborne "no puedes ir a la fuerza con él" porque "por las malas no vas a conseguir nunca nada" y ha recordado que "cada uno es responsable de lo que da, de lo que habla y de lo que dice".

Fabiola aseguraba que "podría decir muchas cosas de la familia que ha hecho que sea como es ahora, pero no las voy a decir, pero él ha sido siempre así" y recalcaba que "si tú fuerzas algo con él, olvídate, no tienes nada que hacer".

Gabriela no ha querido entrar en polémicas, les ha aconsejado a ambos que "todo lo que se dice, lo que se puede quedar registrado, el día de mañana te puede explotar en la cara" porque "ese niño crecerá y verá lo que se ha dicho en su nombre" y "hay que tener un poquito de sentido común".

Entiende a Gabriela que "como madre" le duela que Bertín no tenga contacto con su hijo, pero "no podemos obligar a las personas a ser como no son" y asegura que también "es responsabilidad de cada uno cómo se intenta cambiar esa actitud".