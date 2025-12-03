Gloria Camila celebra la condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid: "Estaban acostumbrados a salirse con la suya"

Convertida en uno de los grandes apoyos de Rocío Flores, Gloria Camila Ortega ha sido la primera en mostrar públicamente su satisfacción por la sentencia que reconoce que Óscar Cornejo y Adrián Madrid, responsables del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, vulneraron los derechos de su sobrina al publicar una sentencia judicial de cuando era menor de edad.

La hija de Ortega Cano acudió a un evento el pasado martes y reconoció cómo ha celebrado este triunfo judicial: "Nos fuimos a Jerez, nos lo hemos pasado increíble. Hemos estado en las zambombas y muy bien. Al final el karma existe, tarde o temprano llega, siempre lo digo. Estaban acostumbrados a salirse con la suya, limpios y sin importar el daño que se hiciese por el camino".

En cuanto a si ha podido hablar con su padre sobre las burlas que su hermana Rocío hizo de su padre por el famoso momento del semen de fuerza, Gloria reconoció que prefiere que se quede al margen de ciertas polémicas para que pueda vivir mucho más tranquilo: "Lo he visto yo en redes. A él no le digo todo lo que se habla ni lo que se comenta, prefiero que vivamos en la ignorancia". "Él siempre ha sido una persona apartada de todo esto, de hecho, podría haber hablado muchas veces y no lo ha hecho", añadió.

Rocío Carrasco refiriéndose a Ortega Cano como "Brave Bull Fighter" (Semen de fuerza)#HastaEcuador pic.twitter.com/jFv3fRbSzR — sofrito (@soofrito) November 19, 2025

Consciente de la nueva amistad que ha surgido entre Ana María Aldón y Rocío Carrasco, Gloria prefiere no meterse asegurando que podría haber contado muchas cosas de la que fuera la mujer de su padre, pero no lo ha hecho: "La memoria es muy corta según para qué y con qué. Creo que bastante favor les estoy haciendo en no entrar y en callarme, sobre todo por respeto a los que quiero y para que no sea esto una guerra".