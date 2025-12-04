Los familiares de don Juan Carlos que acudieron a la presentación improvisada de su libro

Este miércoles 3 de diciembre tuvo lugar en Madrid el acto de presentación de la edición en español de "Reconciliación", el libro de memorias del Rey emérito Don Juan Carlos I. El evento congregó a numerosos rostros conocidos del panorama social, empresarial y mediático, aunque la principal ausencia fue la del propio monarca, quien reside en Abu Dabi.

La presentación, en la que se detallan pasajes controvertidos de la vida de Don Juan Carlos, especialmente los relacionados con el Caso Nóos y sus infidelidades, fue arropada por su hija, la Infanta Elena, quien se mostró muy cercana a la escritora y biógrafa del rey, Laurence Debray.

Entre los asistentes, destacaron especialmente familiares y personalidades afines a la Casa Real. Sin embargo, no se ha confirmado la presencia de la Infanta Cristina en el acto de ayer. Los medios de comunicación sí destacaron la asistencia de la Infanta Elena, las primas del Rey Felipe VI, Simoneta Gómez-Acebo y María Zurita, la reconocida presentadora de televisión Susanna Griso, y la modelo y actriz Inés Sastre.

El libro, publicado en español por la editorial Planeta, ha generado gran expectación desde su publicación en Francia el pasado mes de noviembre. En sus páginas, Don Juan Carlos I repasa su vida y aborda episodios como su relación con el Caso Nóos, donde defiende a su hija la Infanta Cristina, criticando al juez por el proceso judicial y señalando que Iñaki Urdangarin no recibió un trato especial. El acto sirvió para calentar aún más el debate sobre el contenido de las memorias, que llegan a las librerías españolas en medio de una gran polémica y bajo el título que el propio rey emérito ha elegido para su relato vital: "Reconciliación".

Sobre este libro han debatido durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, capitaneada por Federico Jiménez Losantos e Isabel González y que ha contado con la participación de Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno. Para la subdirectora del espacio matinal de esRadio, lo de ayer fue una fiesta "montada" para glorificar a la escritora Laurence Debray: "Ayer le montaron una fiesta de firma de libros a la que asistió la Infanta Elena. Entre los asistentes hubo periodistas, medios. La infanta, María Zurita, hija de la Infanta Margarita y Simoneta Gómez-Acebo. Son los familiares que entienden y apoyan a Don Juan Carlos".

Por su parte, Cortázar esperaba la asistencia de estos familiares, especialmente en el caso de María Zurita quien considera que "debe mucho a su tío y no podía no estar ahí": "Esto se hizo ayer en un acto privado, que ha organizado una amiga de ellos y evidentemente han ido muchos medios, pero la editorial ni va a hacer promoción, ni ruedas de prensa, ni convocatorias. Pero parece que lo han sacado a escondidas", ha añadido la periodista a lo que Federico Jiménez Losantos ha apostillado: "La editorial es que sabe que lo que ha publicado es una sarta de mentiras. Maliciosa, pero claro que lo han sacado".