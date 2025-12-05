El beso que confirma la relación de Rebecca Gayheart con su novio multimillonario y su complicado vínculo con Eric Dane

Rebecca Gayheart (54) fue fotografiada en una inusual demostración pública de afecto con su novio, el empresario multimillonario Peter Morton (78). La pareja disfrutó el miércoles pasado de una cita nocturna en el exclusivo restaurante E-Baldi, en Beverly Hills (California), donde fueron captados abrazándose, besándose y caminando de la mano, confirmando así el secreto a voces de su noviazgo.

Morton, de 78 años, lució un conjunto negro, mientras que Gayheart, con un vestido blanco de lunares y americana blanca, se mostró sonriente y relajada durante la salida con su pareja. Aunque llevan varios años vinculados sentimentalmente, ambos han llevado su relación con gran discreción, en gran parte debido a la compleja situación personal de la actriz con su exmarido, el actor Eric Dane, que fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) este año.

Rebecca Gayheart, 54, kisses billionaire boyfriend, 78, after detailing ‘complicated’ dynamic with ex Eric Dane https://t.co/FyMnSEqjFo pic.twitter.com/472aqE1Xps — Page Six (@PageSix) December 4, 2025

Gayheart y Dane se casaron en 2004 y comparten dos hijas: Billie, de 15 años, y Georgia, de 13. Aunque se separaron en 2018, la pareja decidió cancelar su largo proceso de divorcio en abril de este año, poco antes de que el actor de Anatomía de Grey y Euphoria revelara públicamente su diagnóstico de ELA.

El mes pasado, la protagonista de Caramelo asesino habló sobre la "súper complicada" relación que mantiene con su exmarido y aseguró que continúa apoyándolo en su día a día no solo porque es el padre de sus hijas, sino también para que las jóvenes lo consideren un "modelo a seguir" que pone a la familia por delante de todo. "Pase lo que pase, él es nuestra familia y es su padre", explicó en el podcast Broad Ideas, donde detalló cómo intenta manejar la situación con dignidad y estabilidad emocional. También precisó que las niñas viven con ella "el 100 por ciento del tiempo".

Dane, por su parte, ha compartido recientemente reflexiones sobre el impacto emocional y familiar de su diagnóstico, reconociendo el difícil proceso que atraviesan sus hijas. Aun así, ha intentado mantener una perspectiva positiva: "Estoy ahí y trato de estar ahí para ellos. Supongo que el tiempo lo dirá".

Eric Dane y Janell Shirtcliff

A pesar de la cancelación del divorcio, tanto Gayheart como Dane han reiterado que su vínculo es únicamente amistoso y que la decisión se tomó en beneficio de su unidad familiar. El actor también encontró el amor de nuevo junto a la cineasta y fotógrafa Janell Shirtcliff.