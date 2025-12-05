El infierno de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto: ingresada de urgencia y una vida al límite

La preocupación se ha disparado en el entorno de Sheila Devil, anteriormente conocida como Camilo Blanes 'Camilín' y única heredera de Camilo Sesto, tras confirmarse su más reciente ingreso hospitalario de urgencia en un centro médico de Madrid. Si bien el motivo exacto de la hospitalización no ha trascendido de manera oficial, la situación ha generado una alarma máxima debido a la conocida y compleja trayectoria de la joven, marcada por sus problemas de adicción y un estilo de vida que suscita constante inquietud.

La reacción más visible ha sido la de su madre, Lourdes Ornelas, quien no se ha separado del lado de su hija. Ornelas ha sido captada entrando al hospital, demostrando una vez más el desvelo y la angustia que la acompaña en la lucha por el bienestar de Sheila. Fuentes cercanas indican que, a pesar del estrés de la situación, la madre se muestra relativamente tranquila porque la joven está estable y bajo supervisión médica. Este episodio es solo el último de una serie de ingresos y situaciones límite que han puesto a prueba la fortaleza de Lourdes, quien en repetidas ocasiones ha expresado públicamente su desesperación ante la imposibilidad de reconducir la vida de su hija, asumiendo ella misma la tarea de supervisar de cerca sus gastos y su día a día.

Una vida a la deriva

La vida de Sheila Devil se convirtió en un torbellino tras el fallecimiento de su padre, el icónico cantante Camilo Sesto, en septiembre de 2019. Como heredera universal de su vasto patrimonio, que incluye la residencia familiar en Torrelodones y derechos de autor millonarios, la joven quedó expuesta a una inmensa fortuna que, lejos de ser un apoyo, pareció magnificar sus vulnerabilidades.

El cambio de nombre y la transición de género, aunque una decisión personal, se enmarcaron en un periodo de comportamiento errático y continuas apariciones públicas que generaban gran revuelo mediático. Su residencia, la mansión de Camilo Sesto, fue mostrando un progresivo deterioro y abandono, convirtiéndose en el escenario de imágenes que evidenciaban el difícil momento personal que atravesaba, rodeada en ocasiones por amistades dudosas.

Los problemas con las sustancias estupefacientes se han convertido en el foco principal de su crisis, con episodios que han llegado a tener consecuencias legales, como su detención en febrero por presunto delito de tráfico de drogas al exceder la cantidad máxima legal para consumo propio. Este hecho, que podría acarrearle graves problemas judiciales, fue un nuevo golpe para Lourdes Ornelas, quien ha intentado en varias ocasiones que su hija acceda a un tratamiento de desintoxicación riguroso.

A pesar de las alarmas sobre el posible despilfarro de la herencia, algunas informaciones han apuntado que la madre está realizando un control estricto sobre el patrimonio, manteniéndolo en gran parte intacto. No obstante, el deterioro físico y emocional de Sheila y sus constantes entradas y salidas de centros médicos y situaciones de riesgo mantienen a su madre y al público en un estado de constante zozobra, temiendo por un desenlace fatal que Lourdes Ornelas intenta evitar a toda costa, ejerciendo una tutela emocional y económica que, sin embargo, no siempre logra imponerse a las adicciones de su hija.