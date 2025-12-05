El padre de Meghan Markle se encuentra en la UCI tras perder parte de una pierna

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, tuvo que someterse a una cirugía de urgencia el pasado miércoles para salvarle la vida que terminó con la amputación de parte de la pierna izquierda. Tal y como adelanta Daily Mail, Markle, de 81 años, permaneció tres horas en el quirófano, donde le fue amputado el pie izquierdo y la parte inferior de la pierna después de que un coágulo de sangre cortara la circulación y la extremidad se pusiera negra.

Su hijo, Thomas Jr., confirmó la noticia al citado tabloide británico: "Mi padre está siendo muy valiente. El pie se le puso azul y luego negro. Pasó todo muy rápido. Lo llevé a un hospital local, le hicieron unas tomografías y una ecografía y dijeron que había que amputarle la pierna".

El padre de la actriz fue trasladado en ambulancia a un hospital en Cebú, Filipinas, ciudad a la que se mudó a principios de este año para empezar una nueva vida y superar el "dolor constante" por el distanciamiento con su hija. "No había otra opción. Me dijeron que tendrían que amputarme la pierna y que era cuestión de vida o muerte", explicó el que fuera antiguo director de iluminación en Hollywood.

Markle deberá ahora someterse a otro procedimiento para eliminar un coágulo de sangre en el muslo izquierdo. Su hijo Tom Jr., su apoyo y cuidador, aseguró que los médicos siguen "extremadamente preocupados" por el bienestar de su padre, por lo que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en condición estable: "Uno de sus médicos dijo que los próximos dos o tres días son críticos. Les preocupaba que se produjera una infección, como sepsis o gangrena. La piel estaba negra".

Un portavoz de la mujer del príncipe Harry se negó a hacer comentarios sobre la hospitalización de su padre y su estado de salud. Padre e hija se han mantenido distanciados desde hace años, especialmente desde 2018, cuando se celebró la boda real en el castillo de Windsor. Thomas no acompañó a su hija al altar ya que días antes se conoció que pactó unas fotografías con un paparazzi por las que cobró 100.000 libras (113.630 euros). En las instantáneas se le veía probándose el traje que iba a llevar a la boda y mirando imágenes e información en Internet de su hija y su prometido.

Su salud ha ido empeorando con los años. En 2022 sufrió un derrame cerebral por el que perdió la capacidad de hablar correctamente, aunque la recuperó tras intensas sesiones de terapia. Markle nunca ha conocido a su yerno, el príncipe Harry, ni a sus nietos Archie, de seis años y Lilibet, de cuatro.