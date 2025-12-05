Mediaset intenta hacer justicia con Rocío Flores: victoria judicial y una reparación necesaria

Mediaset hará justicia con Rocío Flores después de años complicados donde ha visto expuesta su vida y los problemas con su madre cuando solo era una adolescente, y las consecuencias personales y profesionales que eso le ha acarreado. Y el regreso será por la puerta grande, catapultada por una sentencia judicial histórica que ha tumbado, al menos temporalmente, la docuserie de su madre, Rocío Carrasco, y que ahora le abriría el camino para estrenar su propio contradocumental.

El giro que lo ha dinamitado todo es la victoria judicial de Rocío Flores en la Audiencia de Madrid. La justicia ha dictaminado que en los polémicos documentales de Rocío Carrasco (Rocío, contar la verdad para seguir viva y su continuación En el nombre de Rocío) se cometió un delito de revelación de secretos. ¿El fondo del asunto? Que los productores utilizaron y airearon información confidencial de un expediente judicial de menores que afectaba a Rocío Flores.

El tribunal ha sido tajante: esa difusión vulneró gravemente su intimidad. La consecuencia directa es que los productores se han llevado una condena (dos años de prisión, recurrible) y, lo que más nos interesa, la obligación de retirar el material de la circulación. Mediaset ha actuado de inmediato, borrando la docuserie de su plataforma digital, un gesto que el entorno de Rocío Flores celebra como la anulación de una parte fundamental del relato de su madre.

La sentencia, aunque no es firme, ha puesto en jaque la credibilidad de la narrativa que ha dominado la televisión durante los últimos años.

Rocío niega el contradocumental

Con el documental de Rocío Carrasco fuera de juego, la maquinaria se habría puesto en marcha para darle voz a la otra parte. Rocío Flores habría negociado con Mediaset para protagonizar su propio contradocumental. Este proyecto no es nuevo, pero la sentencia podría dar el impulso definitivo. La idea es muy clara: que la joven, que hasta ahora había sido un personaje pasivo en la historia, se convierta en la narradora de su propia vida.

Aunque las negociaciones y la intención han existido, lo cierto es que Rocío Flores desmintió esta información hace apenas unas horas en una fiesta de La Razón, negando que por el momento tenga intención de contar su historia.

De hacerlo, Rocío podría ofrecer un relato en primera persona que desmontase o, al menos, equilibrase la versión de su madre. En este futurible formado, se podrían aportar nuevas pruebas, testimonios de su entorno (como Antonio David Flores, Olga Moreno, etc.) y documentos que sustenten su perspectiva.

Apoyo de los Mohedano

Tras conocerse la sentencia que obligaba a retirar los documentales de Rocío Carrasco, Gloria Camila y Rosario Mohedano no tardaron en mostrar su alegría y respaldo a Rocío Flores. Ellas han sido las portavoces de los "Mohedano" que han apoyado públicamente la batalla de la joven contra La fábrica de la tele, ahora La Osa producciones.

Gloria Camila ha celebrado abiertamente este triunfo judicial, e incluso se le ha escuchado enviar un dardo directo a su hermana con una frase lapidaria que resume su postura: "El karma existe". Este mensaje, repetido en varias de sus apariciones, refleja su convicción de que la decisión judicial es una respuesta a lo que, a su juicio, ha sido un daño provocado a la familia. Además, ha manifestado que tanto ella como Rocío Flores están "más unidas que nunca" y se han apoyado mutuamente, entendiéndose en el dolor. Sobre su padre, José Ortega Cano, Gloria Camila ha comentado que él prefiere mantenerse al margen de todo el revuelo mediático.

Por su parte, Rosario Mohedano (hija de Amador Mohedano y Rosa Benito), también ha aplaudido la decisión de los tribunales que favorece a su prima. Chayo ha aprovechado el momento para lanzar mensajes muy duros y explícitos contra las periodistas y figuras televisivas que apoyaron a ultranza el documental de Rocío Carrasco, dejando claro que no todo vale en la televisión. Su apoyo a Rocío Flores es incondicional, viéndola como una víctima en este conflicto.

En resumen, la sentencia no solo es una victoria legal para Rocío Flores, sino que ha servido para reafirmar públicamente la unión y el respaldo de una parte significativa de la familia Mohedano, liderada por Gloria Camila y Chayo, en su enfrentamiento mediático con Rocío Carrasco.