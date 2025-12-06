El cumpleaños del nieto de Terelu desata una nueva batalla con Carmen Borrego y Mar Flores

La celebración del primer cumpleaños del nieto de Terelu Campos, hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, se ha convertido en un auténtico campo de batalla mediático y familiar, y las declaraciones de Terelu anoche en el plató de De viernes no hicieron más que añadir leña al fuego de las polémicas que rodean al clan Campos. La colaboradora, enfrentada a la tensión entre su hija y otros miembros de la familia, así como a la inevitable comparación con la abuela paterna, Mar Flores, intentó guardar la compostura, pero sus palabras evidenciaron la complejidad de la situación familiar actual.

El punto que generaba más expectación era el posible encuentro con Mar Flores. Terelu Campos, al ser preguntada sobre si las dos familias coincidirían en la celebración, se mostró esquiva y tajante, dejando claro que el encuentro no es algo que ella ni su hija hubieran planeado de forma conjunta: "Mi hija no ha invitado ni a su hermano, que además tiene otro niño pequeño. Es un sitio muy pequeño, aunque en algún momento se plantearon hacerlo en otro lugar más grande, pero al saber que yo podía ir porque estoy aquí, trabajando, pues se decidió así".

Previamente, Mar Flores había sido consultada sobre el mismo asunto y había optado por una respuesta críptica: "Es obvio todo lo que estás preguntando. Son cosas que son obvias", una frase que Terelu pareció responder desde el plató. Sin ofrecer un detalle concreto sobre el calendario de celebraciones, que Alejandra Rubio ha confirmado que serán varias y en diferentes días, Terelu no pudo ocultar la distancia existente. La propia Alejandra ya había revelado que su madre, Terelu, no podría asistir a la celebración principal del viernes por sus compromisos laborales, lo que ya garantizaba la no coincidencia con Mar Flores.

Sin embargo, el tema más delicado giró en torno a la lista de invitados y, específicamente, a las sonadas ausencias de José María Almoguera, sobrino de Terelu, y Carmen Borrego, su hermana. La polémica se desató después de que Alejandra Rubio confesara que no había invitado ni a su primo ni a su tía al primer cumpleaños de su hijo.

Aunque Alejandra intentó justificar la decisión por el deseo de hacer una celebración íntima y dividida en varios días, sus palabras provocaron una clara molestia en su tía Carmen, con quien ya arrastra tensiones previas. Terelu, en medio de esta batalla, optó por una posición de apoyo a su hija, pero sin atacar directamente a su hermana. No obstante, al hilo de las recientes polémicas y declaraciones cruzadas, y aunque no pronunció un texto directamente sobre el cumpleaños, Terelu sí reafirmó su postura sobre la importancia de la familia: "Mi nieto, mi hija y mi hermana son lo más importante". Esta declaración, aunque conciliadora en apariencia, subraya el dolor que le causa la fractura actual, especialmente con su hermana Carmen Borrego.

Respecto a José María Almoguera, la relación sigue marcada por las duras declaraciones que el joven hizo en el mismo programa, De viernes, en el pasado, y la no invitación de Alejandra se interpreta como una consecuencia directa. Alejandra fue muy clara al respecto, y aunque después intentó matizar que "No era mi intención hacer que nadie se sintiera mal, haré una fiesta grande la próxima vez si es lo que hay que hacer", la ausencia de su primo es una muestra de que las heridas familiares aún están lejos de cerrarse.

Carmen Borrego, por su parte, había expresado su malestar al saber que no podría estar, aunque había asegurado que "Yo no tengo ningún problema, tenía claro que no íbamos a ser invitados, pero no considero necesario decir así que 'no están invitados ni mi tía ni mi primo'", lo que refleja el daño que le ha causado la situación.

De este modo, Terelu Campos se encuentra lidiando con el delicado equilibrio entre apoyar a su hija y tratar de mantener la paz con su hermana y sobrino, mientras un simple cumpleaños se convierte en el epicentro de un nuevo drama familiar y mediático, marcado por la distancia con Mar Flores y la ausencia de dos figuras clave de su propia familia.