Alice Campello, sin Álvaro Morata, en la boda de la 'influencer' Isabel Peña

Alice Campello ha asistido en la Basílica de San Juan el Real, en Oviedo, al enlace de su amiga, la empresaria Isabel Peña, creadora de la marca de joyas Sibela Studio, con Antonio Martínez-Gandía.

Campello ha asistido al enlace acompañada de sus cuatro hijos pero sin su marido, Álvaro Morata que no pudo acompañar a su familia ya que ese mismo día disputó un partido de la liga italiana con su equipo, el Como, el club italiano en el que juega actualmente.

Esta ausencia coincide con los últimos rumores y especulaciones sobre una nueva separación de la pareja, y que el propio Morata se ha encargado de negar: «No hay ninguna tercera persona ni infidelidad, mucho menos», para zanjar así la posibilidad de un bache entre ambos. Un rumor que comenzó porque hace más de un mes que Álvaro Morata no aparece en las redes sociales de Alice Campello.

En Instagram, Alice ha dejado buena muestra de su cariño por sus amigos, y ha compartido imágenes y vídeos de esta jornada tan especial: «Dos de mis almas favoritas se casaron ayer y soy la persona más feliz del mundo. Os quiero más de lo que las palabras pueden expresar».

Según informa «El Comercio» una vez celebrada la ceremonia en Oviedo, la pareja y sus invitados se trasladaron hasta Gijón para disfrutar del banquete y la fiesta posterior. Asimismo, informa del papel de los hijos de Álvaro Morata y Alice Campello ya que fueron los encargados de llevar los anillos y las arras.

Alice, además, fue la encargada de pronunciar uno de los discursos durante el banquete, donde una emocionada Alice no pudo evitar las lágrimas: «Solo la idea de vosotros dos ya hace que me salten las lágrimas», expresó.

Alice también aprovechó para enseñar a sus seguidores un mensaje esperanzador que le salió en una galleta de la suerte: «Explora el mundo a tu alrededor, podrías encontrar algo extraordinario en él».

Isabel Peña, además de gran amiga de Alice y uno de sus grandes apoyos, es la creadora de Sibela Studio, una marca de joyas que ha llevado la Reina Letizia en alguna ocasión, como en el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como Rey de España, en junio de 2024.