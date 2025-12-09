La "inesperada" razón de la ausencia de Mar Flores en el primer cumpleaños de su nieto

La expectación generada en torno al primer cumpleaños de Carlo Jr., el nieto de Mar Flores y Terelu Campos, se vio superada por la ausencia de ambas abuelas en la celebración. El pequeño, hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, cumplió su primer año el viernes 5 de diciembre, y la discreta fiesta organizada por sus padres en su domicilio no contó con la presencia de dos de sus figuras familiares más mediáticas.

La ausencia más destacada fue la de Mar Flores, quien previamente había jugado al despiste al preguntarle sobre su presencia en el evento. La modelo no se encontraba en España, sino en un viaje de ocio con un grupo de amigas. A través de sus redes sociales, se pudo seguir la pista de su paradero: Bruselas. Mar Flores compartió en su perfil de Instagram una publicación sobre esta escapada, donde no escatimó en adjetivos positivos sobre su experiencia. En el post se la veía disfrutando de diversos planes culturales y de ocio, e incluso mencionó un "viaje inesperado y buena energía", indicando que había asistido a un concierto junto a sus acompañantes, entre ellas la presentadora Elsa Anka.

Por su parte, Terelu Campos, tampoco pudo asistir al festejo de su nieto. La colaboradora de televisión justificó su falta de asistencia aludiendo a compromisos laborales (su trabajo en De viernes) y a problemas de agenda que le imposibilitaron cuadrar la fecha y hora de la pequeña reunión. Las explicaciones se centraron en la dificultad de conjugar sus compromisos profesionales con un evento familiar de última hora, reforzando la idea de que la celebración se organizó con un carácter muy íntimo y con poco margen de maniobra.

La propia Alejandra Rubio fue la encargada de suavizar el impacto de las ausencias y explicó que la celebración se había diseñado como un evento muy reducido y familiar, con solo los allegados más íntimos, debido principalmente al reducido espacio de su casa. En declaraciones a la prensa, insistió en que la falta de coincidencia se debía estrictamente a las complicadas agendas de las abuelas y que el compromiso con el niño estaba intacto. De hecho, aseguró que tanto con Mar Flores como con Terelu Campos celebrarían el cumpleaños en otro momento, cuando la logística lo permitiera.

A pesar de las ausencias, la celebración sí contó con la presencia de otras figuras familiares importantes. El abuelo paterno, Carlo Costanzia (padre), estuvo presente en el festejo, mostrando el apoyo familiar por esa rama. Además, Alejandra Rubio hizo hincapié en que el resto de los abuelos, tanto por parte de ella como por parte de Carlo, han estado volcados con el pequeño Carlo Jr. "sin excepciones", y que el niño ha recibido el cariño de toda la familia, más allá de la presencia puntual de ese día.