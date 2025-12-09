Timothée Chalamet y Kylie Jenner, acaramelados y conjuntados tras los rumores de ruptura

Timothée Chalamet y Kylie Jenner fueron la sensación de la alfombra roja de la premiere de la nueva película del actor, Marty Supreme, que acogió el Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills (California). El protagonista de la cinta y la pequeña de las hermanas Kardashian acudieron juntos para sorpresa de la prensa y los fans, ya que los rumores de ruptura han sonado con fuerza desde hace meses.

La empresaria del maquillaje lució imponente con un vestido naranja de Chrome Hearts con el que presumió, como es habitual, de escote. Lo combinó con collares de cruces plateadas y tacones de aguja también naranja, dejando su larga cabellera azabache suelta. También fue a juego con su novio, que optó por un traje de cuero, camisa y botas, todo anaranjado.

La pareja se dedicó todo tipo de muestras de cariño tirando por tierra los comentarios sobre su supuesta crisis, ya que hacía tiempo que no se les veía juntos y no es habitual que aparezcan juntos en público.

Ahora que la temporada de premios de la industria del cine está por comenzar, es posible que la presencia de Kylie en las alfombras rojas sea más habitual. Chalamet está nominado al Globo de Oro a Mejor actor por Marty Supreme, lo que supone un nuevo logro en su carrera. Previsiblemente también formará parte de la lista de candidatos al Oscar, aunque está por ver si por fin se hace con alguno de los grandes premios.

Kylie y Timothée comenzaron a salir en abril de 2023 e hicieron pública su relación en septiembre de ese mismo año, cuando fueron vistos besándose apasionadamente en un concierto de Beyoncé. La pareja, cuyo amigo común es el diseñador Haider Ackermann, se conoció en 2019 en Nobu Malibu.

Esta relación es una de las pocas cosas que Kylie mantiene fuera de las redes sociales y tampoco ha mencionado a su novio en el famoso reality familiar, The Kardashians. Se ha rumoreado que la relativa privacidad de su romance se debe a que Timothée quiere ser considerado un actor 'serio', alejado de la aparente superficialidad de la famosa familia. Sin embargo, el pasado verano se les vio varias veces juntos en la primera fila de los partidos de baloncesto para ver jugar a los New York Knicks, equipo del que el actor es aficionado.

En mayo, la pareja pisó la alfombra roja juntos por primera vez antes de asistir a la 70.ª edición de los premios David Di Donatello en los emblemáticos estudios Cinecitta de Roma. Kylie había acompañado a Timothée a entregas de premios anteriormente, pero siempre le había dejado pisar la alfombra roja en solitario antes de aparecer con él en la ceremonia.