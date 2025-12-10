El amor está en el aire: Fernando Alonso, padre, Blanca Romero con Quique Sánchez Flores y Gloria K. y su nueva ilusión

Fernando Alonso va a ser padre

Hola relega a pequeño recuadro de portada una de las grandes exclusivas de la semana: Fernando Alonso y Melissa Jiménez están esperando su primer hijo juntos. Será el primero para el piloto y el cuarto para la periodista, que ya tiene tres de su relación con el futbolista Marc Bartra.

La pareja, que reside en Mónaco, no ha confirmado ni desmentido la buena nueva, pero Hola ya apelaba a la rumorología la semana pasada. Su relación empezó en 2023 y va viento en popa. Melissa estaría embarazada ya de seis meses y se ha apartado por un tiempo de su trabajo como reportera para recibir ilusionada al nuevo miembro de la familia.

Fedra Lorente, en la ruina

La entrañable "Bombi" con la que crecimos la generación del "un, dos, tres" de Chicho Ibáñez Serrador explica en exclusiva en Semana la calamitosa situación económica que está atravesando. "He tenido que recurrir a Cáritas", explica la famosa actriz, que al enviudar se ha visto sumida en la ruina.

La situación, al parecer, venía de antes. Miguel Morales, su marido, hermano del cantante Júnior, falleció el pasado mes de septiembre. El componente de Los Brincos era el amor de su vida y con él adoptó a Alejandra, su única hija. Fue precisamente ella la que descubrió que, un año antes de morir, su padre "estaba dando dinero a unas personas que decían estar necesitados. No entendíamos que con todo el trabajo que tenía Miguel no entrase dinero en casa". La estafa es tal que han perdido sus ingresos económicos.

Ahora Fedra y su hija malviven. "Estamos muy mal de dinero. Me han ayudado muchísimo en la iglesia, y lo siguen haciendo. Tanto económicamente como con comida".

También están haciendo mucho por ellas sus tres sobrinos, los hijos de Rocío Dúrcal y Júnior. Antonio, el mayor, se está encargando de arreglar papeles. Sahila y Carmen están muy pendientes de su tía, que se ha quedado con una pensión muy pequeña con la que no cubre gastos. Ahora planea vender la casa para evitar problemas mayores.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, la pareja del invierno

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores se han dado un paseo por Madrid muy sonrientes y dice Lecturas que están saliendo juntos. No hay foto de beso ni van de la mano, pero la revista asegura que compartieron una velada que empezó en el restaurante Chez y terminó en un tablao flamenco.

Blanca tiene 49 años y dos hijos. El futbolista e hijo de la flamenca Carmen Flores ha estado casado en dos ocasiones y a sus 60 años tiene cuatro hijos. Y lo que es cierto es que hacen buenísima pareja.

Gloria Camila se deja querer por Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo

Semana ha cazado a Gloria Camila con Manuel Cortés disfrutando juntos de la noche madrileña. Y aunque no hay ninguna imagen que nos haga suponer que tienen una relación amorosa, sus evasivas a la hora de desmentirlo nos hacen pensar que aquí hay tomate.

En las fotos vemos a la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado con el hijo de Raquel Bollo y Chiquetete. No están solos. Les acompañan varios amigos, entre ellos Rocío Flores.

Gloria K. acudió a ver a Manuel al concierto que él daba en Madrid y después todos se trasladaron a diversos locales de moda, para acabar comiéndose la hamburguesa nocturna que rebaja la resaca.

Alexia Rivas, enamorada de un directivo del sector hostelero

Alexia Rivas, que pasará a la historia por pasearse en bikini delante del ordenador de Alfonso Merlos en plena pandemia cuando estábamos todos confinados aparece en la portada de Diez Minutos con su nuevo novio.

Se llama Manuel, trabaja en el sector hostelero y ya conoce a la familia de la periodista. La pareja viajó a Galicia el pasado fin de semana y allí compartieron comida con los padres de ella.

Lo malo de salir en los papeles es que ya empezamos a conocer el pasado de su nuevo amor: antes salió con Gemma Camacho, la nueva amiga de Cayetano Rivera. Pura endogamia.

Vickyfede, referente del mundo de la moda

Seis páginas de reportaje con fotos de uno de los mejores, Valero Rioja, nos muestran a una Victoria Federica convertida en modelo de alta costura pero ajena a todo lo que tiene que ver con su importante familia. Porque, no olvidemos que es hija del rey de España y nieta de Juan Carlos I y Sofía.

Sin embargo, no hay ni una pregunta en la entrevista sobre los temas candentes: la biografía novelada de su abuelo, titulada "Reconciliación" y con tono de revancha, o de cómo ha sentado el libro en su entorno.

Con la excusa de que el reportaje ocupa las páginas finales de Hola, las que suele dedicar a la moda, Vickyfede habla de las marcas de lujo ("mi primer bolso fue el Nano Speedy" de Louis Vuitton, 1.600 euros), de sus referentes familiares en cuestión de estilo ("de quien más he aprendido es de mi padre", ni una palabra a su tía la reina Letizia) o de que la televisión le genera respeto. Carga de profundidad.

Cóctel de noticias

Pitingo también ha vuelto a encontrar el amor. Vemos en la portada de Diez Minutos una foto del cantante con Laura Escudero, con la que sale desde hace unos meses. El cantante acaba de salir de una depresión y se ha enamorado del primer amor de su infancia.

Alejandra Rubio deja fuera de la ecuación a su madre y a su suegra. Ni Terelu ni Mar Flores han sido invitadas a la fiesta de cumpleaños de su hijo, leemos en la portada de Diez Minutos. El que sí ha estado es Carlo Costanzia, lo que supone toda una declaración de intenciones, una vez más. Alejandra y su novio, Carlo, están con el padre de éste, caiga quien caiga.

Ana Boyer y Fernando Verdasco esperan su cuarto hijo. Exclusiva de portada en Hola, la revista que financia los reportajes de la hija pequeña de Isabel Preysler anunciando su nuevo embarazo desde Doha, la ciudad en la que vive con su familia. Con todos combinados con sus linos en azul y blanco, explican su lógica ilusión. Lo único novedoso es que Ana se ha leído la biografía novelada de su madre y le ha gustado.

Hola se rinde a Kate Middleton. La princesa europea más querida ocupa varias páginas de la revista en algunas de las actividades que ha protagonizado esta semana y que le hacen llevarse todos los objetivos de los fotógrafos. Ha estrenado tiara en una cena oficial y ha protagonizado el habitual concierto de villancicos que ella misma organiza.

Pablo Urdangarín cumple 25 años convertido en "el nieto más popular", según Hola, de los reyes Juan Carlos y doña Sofía. Debería ser Leonor, pero la revista lo tiene claro. El balonmanista triunfa en el deporte y en el amor y "conquista a todos con su amabilidad y simpatía".