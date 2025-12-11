La hipocresía de Adjoa: acepta la condecoración del príncipe Guillermo tras criticar el "balcón blanco" de la Casa Real

Después del papel como la querida y respetada "Lady Danbury" en la serie Los Bridgerton, la adaptación cinematográfica de los libros que han conquistado a miles de lectores en todo el mundo, parece que la actriz ha traspasado la pequeña pantalla para convertir su título ficticio en realidad. Adjoa Andoh recogía esta misma semana de manos del príncipe Guillermo la condecoración que reconoce a la actriz como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) en honor a su trayectoria profesional.

Sin embargo, este reconocimiento llama especialmente la atención si recordamos las palabras en contra de la Casa Real Británica que pronunció en 2023. Fue durante la coronación de Carlos III. Mientras la Familia Real saludaba desde el balcón de Buckingham, Andoh comentó en directo que la ceremonia había "pasado de la rica diversidad de la Abadía a un balcón terriblemente blanco", añadiendo que estaba realmente impactada por la imagen: "Estoy muy impactada, miro a esas generaciones más jóvenes y pienso: '¿Cuáles son los matices que habitarán cuando crezcan?".

El aluvión de críticas tras sus palabras, en un momento especialmente sensible para la Casa Real, no tardó en llegar. Ofcom (el organismo regulador de medios de Reino Unido) registró más de 4.000 quejas, convirtiendo el comentario en uno de los más denunciados del año. Las redes sociales amplificaron el debate, poniendo de relieve la crítica que había realizado la actriz, sin ningún tipo de argumento, únicamente por haber "nacido blanco". "¿Por qué está bien desestimar a una familia por ser blanca?" escribían algunos usuarios. Andoh se disculpó al día siguiente, asegurando que no quiso ofender.

Curiosamente, tras estos reproches, Adjoa Andoh ha aceptado y celebrado un honor otorgado por la misma institución que criticó hace casi 3 años. En su discurso apareció sonriente, en un ambiente distendido, conversando amistosamente con el príncipe y recibiendo la medalla con naturalidad.

Remember when Bridgerton star Adjoa Andoh bemoaned the "terribly white" Royal Family? I guess colour doesn't matter now that she's getting an MBE out of them… pic.twitter.com/vslYyn3wjH — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) December 10, 2025

Esta es una condecoración honorífica que el monarca entrega a personas que han aportado con su carrera servicios valiosos al país, ya sea en la cultura, la ciencia, la industria o el trabajo social. La actriz suma más de cuatro décadas de trabajo en teatro, cine y televisión, además de dirigir y escribir. Su carrera ha dejado un legado en la escena cultural británica y la ha convertido en una voz destacada, especialmente por su defensa de una mayor diversidad en las artes.

Adjoa Andoh, Actor, was made a Member of the Order of the British Empire. During coronation, she commented the balcony was "terribly white"-but was so happy with having an honour from the same establishment. Most of the race-warriors are actually hypocrite opportunists. pic.twitter.com/eo9T9sEDNc — The Office of Indie (@indieg2022) December 10, 2025

Sin embargo, después de sus palabras, aceptar el galardón ha generado reacciones entre los seguidores de la actriz. Para algunos, representa una incoherencia: cuestionar la "blancura" del balcón real, y al mismo tiempo aceptar una distinción de esa misma monarquía. Otros en cambio defienden su mérito artístico más allá de las polémicas. De momento, la actriz no se ha pronunciado al respecto.