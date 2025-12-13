Fedra Lorente desvela su calvario: estafada, sin dinero para comer y asistida por Cáritas

La actriz Fedra Lorente, conocida popularmente por su icónico personaje de 'La Bombi' en el recordado programa Un, dos, tres... responda otra vez, ha reaparecido en el plató del programa de Telecinco De Viernes, ofreciendo una de sus entrevistas más emocionales y personales de su vida. La artista, que ha permanecido alejada de los focos durante un tiempo considerable, decidió sincerarse ante la audiencia sobre los duros momentos económicos y personales que ha atravesado en los últimos años, revelando una situación de "ruina económica" que la ha llevado a tener que solicitar ayuda a organizaciones benéficas como Cáritas.

Durante la conversación, Lorente no esquivó los temas más delicados y explicó con crudeza cómo una presunta estafa le hizo perder los pocos ingresos que tenía, una circunstancia que tuvo un impacto devastador en su vida. La actriz detalló que, al descubrir el engaño, no solo perdió sus ahorros, sino también la posibilidad de mantener una estabilidad financiera básica, llegando a confesar que en su casa "no entraba dinero" y que no podían "llenar la nevera". Este relato puso de manifiesto la cara amarga de una profesión que, tras el brillo del éxito inicial, puede conducir a situaciones de gran vulnerabilidad económica.

Además de su difícil situación financiera, Fedra Lorente también abordó momentos íntimos y trascendentales de su vida personal. La actriz relató una experiencia profundamente personal y espiritual tras el fallecimiento de su esposo. Con una emotividad palpable, compartió cómo, en un intento de paliar su angustia y ansiedad, se metió en la cama junto a su marido ya fallecido y "estuve media hora hablando con él". Según sus propias palabras, este acto le sirvió como un alivio emocional, dejándola "nueva" y ayudándola a procesar el duelo. En esta etapa compleja de su vida, la actriz ha encontrado un gran apoyo en su círculo familiar, destacando el arropo de sus sobrinos, hijos del matrimonio formado por Junior y Rocío Dúrcal.

La aparición de Fedra Lorente en De Viernes no solo ha servido para actualizar el estado de una figura querida de la televisión española, sino también para abrir un debate sobre la fragilidad económica y el olvido que pueden sufrir los artistas tras el fin de sus años de mayor popularidad. Su testimonio es un recordatorio de que detrás del personaje de 'La Bombi' hay una persona que lucha por salir adelante y que la solidaridad y el apoyo familiar son pilares fundamentales en los momentos de mayor adversidad.