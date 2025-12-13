Lydia Lozano se rompe al desvelar la gravedad de su marido: "La bacteria se comió una válvula"

La reaparición de Lydia Lozano en el plató de ¡De Viernes! no ha estado marcada por la euforia del regreso, sino por la profunda emoción y la preocupación ante el delicado estado de salud de su marido, Charly, con quien lleva más de 35 años de matrimonio. La colaboradora se sinceró con la audiencia, visiblemente afectada y entre lágrimas, sobre los duros momentos personales que atraviesa, revelando la grave situación médica de su esposo y el desgaste emocional que esto conlleva.

La periodista explicó que su ausencia en el programa se debió al ingreso hospitalario de Charly, que comenzó a raíz de complicaciones con su espalda. Sin embargo, la situación se agravó rápidamente debido a una infección bacteriana. Según relató Lozano en el programa, la bacteria se convirtió en un foco de preocupación máxima al haber afectado seriamente a la salud de su marido.

En un momento de gran emotividad, Lydia Lozano desveló el alcance de la infección: "La bacteria se comió una válvula" del corazón de Charly, lo que obligó a que fuera operado de urgencia del corazón para sustituir la válvula dañada. Esta intervención se sumó a una operación previa en la espalda que, según los indicios, fue donde la bacteria pudo haber sido contraída, presumiblemente en el hospital. La colaboradora, intentando poner un toque de humor en medio de la tragedia, se refirió a la situación como el "mundo bacteria", aunque reconoció que son "muchos antibióticos y mucho para el dolor".

Lozano transmitió que, a pesar de los duros meses transcurridos con su marido en el hospital, la situación actual sigue siendo complicada. Compartió que el estado de Charly ha sido catalogado como grave en ciertos momentos, con la presencia de una nueva bacteria que ha perjudicado su sistema nervioso y está afectando a órganos vitales. La periodista se ha volcado en el cuidado de su esposo, permaneciendo la mayor parte del tiempo en el hospital, y solo acudiendo a casa a ducharse o cambiarse, aunque ha recibido consejos para delegar en otros su cuidado, algo que le cuesta aceptar. No obstante, ha encontrado un gran apoyo en su trabajo, ya que su marido le ha animado a ir a trabajar para "evadirse un poco".

La presentadora, en su última actualización en el programa, expresó su deseo más profundo de poder tener a su marido en casa para las fiestas, diciendo: "Quiero que vuelva como el turrón, a casa por Navidad", y manifestando su única petición: "que no haya otra bacteria". Lydia Lozano reconoció que, aunque el camino es largo y lleno de incertidumbre, se mantiene al lado de su compañero de vida, afrontando meses de rehabilitación y las dificultades que implica un ingreso hospitalario prolongado, pero con la esperanza de su total recuperación.