Elton John se está quedando ciego: "No veo ya nada"

Triste situación la que está viviendo Elton John a sus setenta y ocho años por su pérdida progresiva de visión, lo que lo llevó no hace mucho tiempo a finalizar su carrera musical. Solo últimamente se coloca al frente de su piano ante el público en ocasión de alguna gala benéfica. Entre sus muchas amistades, recibe periódicamente las visitas y el consuelo de Paul McCartney y Keith Richards, lo que simboliza que dos superdotados músicos de las bandas más importantes del pasado, Los Beatles y los Rolling Stones, estén al lado de quien es uno de los últimos solistas geniales del Reino Unido, sometido a una cruel enfermedad.

La salud no le ha acompañado a Elton John en los últimos tiempos. Ya en 2017 estuvo a punto de morir a consecuencia de una infección bacteriana sufrida durante una gira por varios países hispanoamericanos. Salvó la vida milagrosamente. Mas en 2024, durante unas vacaciones en la Costa Azul francesa contrajo una afección ocular que le afectó a su ojo derecho.

Sometido a una intervención quirúrgica, quedó ciego del ojo derecho pero también con dificultades para ver con el izquierdo. Confesaba lo que sigue en las páginas de Variety: "Como perdí el ojo derecho y con el izquierdo no veo del todo bien, los últimos quince meses han sido difíciles para mí por no ver nada, ni mirar nada, ni leer nada, ni siquiera contemplar a mis dos hijos. No obstante espero mejorar si la ciencia me ayuda".

Quien está a su lado el mayor tiempo posible es su antiguo colaborador Bernie Taupin, quien para animarlo le suele recitar las letras de sus canciones para que pueda interpretarlas acompañándose de su piano.

El otro lado afectivo de Elton John es el de sus hijos Zachary y Elijah, nacidos por gestación subrogada. Su vida sentimental tuvo como compañera a Renate Blauel, ingeniera de sonido, con la que contrajo matrimonio en 1984. Estaba claro que él era homosexual y que aquella unión iba a durar poco. ¿Por qué se casó con una mujer? No lo sabemos, sí que en 1984 se divorciaron.

Elton John y David Furnish

Elton fue amante de su mánager, John Reid, aunque por poco tiempo, pues quien de verdad fue su auténtico compañero resultó ser el canadiense David Furnish, con quien convivió unos cuantos años hasta llegar a su boda civil en 2014. Con David y los dos hijos que tuvieron, por el procedimiento antes señalado, Elton John consiguió ser completamente feliz. Y como su carrera musical ha sido brillantísima, honrado con un título por la reina Isabel II, se siente satisfecho de cuantas canciones ha dado a conocer en todo el mundo. Una de ellas la dedicó al poco de morir su gran amiga, Diana de Gales.

Repasando brevemente la vida de Elton John anotamos un período difícil que transcurrió en las décadas de los 70 y 80, cuando se convirtió en un consumidor constante de drogas, a merced del alcohol y la cocaína. Cuando se dio cuenta de que parecía ser una piltrafa, a pesar de su fama como músico en todo el mundo, ingresó en una clínica de rehabilitación en 1990 de la que salió limpio y sin ganas de tropezar más con la misma piedra. Fue entonces cuando, siendo millonario, puso en marcha una fundación que lleva su nombre para ayudar a quienes como él están a punto de perder su vida por culpa de las drogas.

A los sesenta años de carrera ha vendido trescientos millones de copias discográficas. Es duro contemplar imágenes suyas en sus tristes circunstancias vitales. Pero como ya transcribimos está convencido de que los avances tecnológicos le permitan recobrar parte de la visión que ha ido perdiendo hasta caer en la ceguera.