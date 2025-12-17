Melania Trump lanza el tráiler de su documental: "Sé testigo de cómo se hace historia"

Melania Trump, Primera Dama de Estados Unidos, publicó este miércoles en sus redes sociales el tráiler del documental sobre su vida, MELANIA, que se estrenará en las salas de cine de Estados Unidos el 30 de enero de 2026. La película mostrará cómo es el día a día de la mujer del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con detalles nunca contados e imágenes inéditas relacionadas con su vida privada.

En las imágenes vemos a Melania invitar al espectador a "ser testigo de cómo se hace historia", presenciar desde dentro la segunda Investidura Presidencial de Trump que tuvo lugar en enero de este año, recorrer algunos pasillos de la Casa Blanca, así conocer más de cerca el papel y las obligaciones que corresponden a la Primera Dama, que cuenta con una agenda específica. "Todo el mundo quiere saber, así que aquí está", sentencia.

Al final del tráiler Melania muestra su fuerte y divertido carácter bromeando con su marido por teléfono sobre algún acto que no se especifica. "Felicidades, señor presidente", dice en la conversación. Cuando Trump le pregunta "¿me has visto?", ella responde rotunda: "No, ya lo veré en las noticias".

MELANIA, the film, exclusively in theaters worldwide on January 30th, 2026. pic.twitter.com/n2kloQ4JwW — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 17, 2025

Con el comienzo del segundo mandato de Trump, la exmodelo eslovena decidió abrirse más a los estadounidenses, intentando dejar de lado esa imagen fría y frívola que a veces proyecta. Este mismo año publicó sus memorias, también llamadas Melania, y pronto podremos verla en acción.

Dirigida por Brett Ratner y con Donald Trump como productor ejecutivo, el documental que se rodó entre finales de 2024 y principios de 2025 también estará disponible en Prime Video. "Estamos emocionados por compartir esta historia verdaderamente única con nuestros millones de clientes en todo el mundo", señalaron fuentes de la compañía Amazon en un comunicado.