Lolita muestra su enfado: "La próxima vez os denunciaré"

Lolita ha dicho basta, y lo ha dejado muy claro. La cantante y actriz ha expresado públicamente su hartazgo ante los mensajes ofensivos que recibe a diario en redes sociales, asegurando que no necesita que nadie la ataque ni le falte al respeto. La primogénita de Lola Flores y Antonio González, conocido como El Pescaílla, cansada del odio y la toxicidad de ciertos usuarios, ha decidido actuar con firmeza. Por ello, ha advertido que no tolerará más este tipo de comportamientos y que, a partir de ahora, tomará medidas legales contra quienes continúen con los insultos.
"Estoy un poco harta de los insultos. Cada vez que pongo la foto, hay gente que por supuesto no da la cara, pero me insulta. Me insulta por mis ideas políticas o me insulta por mi físico. Pues porque no le debo caer bien", ha denunciado.
"Yo entiendo que soy una artista y que no tengo por qué caerle bien a todo el mundo ni gustarle mi aspecto. Tengo 67 años, tengo arrugas. Arrugas que me han costado mucho sudor y muchas lágrimas. Soy abuela, tengo dos hijos maravillosos, dos nietos más maravillosos todavía, una familia que me adora, amigos a los que adoro, a los que quiero y me quieren, y yo no necesito que me insultes", ha explicado.
"Digo esto porque para la próxima vez que ponga algo en Instagram y que haya alguien que, escudándose en una foto con un florero, me insulte, pues lo denunciaré".
Simplemente quería decir eso. Estoy muy harta, Instagram es una red social. Por supuesto que hay una democracia. Podéis pensar de mí lo que queráis, podéis insultarme las veces que queráis. Simplemente os lo digo porque os voy a denunciar.
"Yo no insulto a nadie. No hago daño con nada de lo que pongo, con nada de lo que subo ni a los posts ni a las stories, entonces me vais a permitir que me queje. La próxima vez os denunciaré. Muchos besos a todos, os quiero y feliz vida", ha concluido en su vídeo de Instagram.