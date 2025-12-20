Leonardo DiCaprio nació en un hospital benéfico porque su madre era muy pobre

Las biografías de muchos famosos actores de Hollywood han sido manipuladas en las oficinas de los agentes de prensa de las productoras, donde les pueden cambiar sus nombres a menudo y hasta, en caso de ser homosexuales pero galanes en la pantalla, convertirlos en conquistadores de corazones femeninos. Lo sucedido con Leonardo DiCaprio responde a sus orígenes, modificados convenientemente para que su madre quedara en buen lugar. Esta historia que contamos a continuación creemos que es la verdadera. El ídolo de la pantalla, desde que se estrenó «Titanic» y ha llegado a poseer una fortuna estimada en trescientos millones de dólares, resulta que vino al mundo en penosas circunstancias, lo que hasta la fecha no sabíamos.

Irmelin Indenbirke era una joven residente en Alemania que se había quedado embarazada cuando ni disponía de hogar ni trabajo. La identidad del hombre con quien había convivido se dice que era la de un bohemio, artista de cómic, llamado George DiCaprio. Este hizo caso omiso de aquella mujer y nada quiso saber sobre el hijo que esperaba. En esas cuitas, sin un marco en sus bolsillos, Irmelin dio con un individuo que, al saber su estado, le entregó cincuenta dólares al tiempo que le decía esto: «Vete a América y dale al hijo que esperas la oportunidad de vivir de otra manera».

Obedeció Irmelin y embarcó rumbo a los Estados Unidos, llegando tras una larga travesía a Los Ángeles antes de dar a luz. Encontró trabajo como limpiadora y ahorró unos escasos dólares para poder pagarse el parto. El futuro actor de cine nació en un hospital benéfico. Y cuando ese niño rubio y guapo fue creciendo, la madre le contó el gesto de aquel desconocido que en Alemania le había proporcionado un billete de cincuenta dólares con el que, andando el tiempo, iba a cambiar el destino de madre e hijo, sobre todo el de este último.

Un acto de generosidad que Leonardo DiCaprio supo y calló para albergarlo en su memoria, sin contárselo a nadie y menos a un periodista. Solo pudo saberse que procedía de una familia humilde. Que su madre no hubiera tenido suerte con su pareja es probable que haya influido mucho en el actor con respecto a su biografía sentimental. Ha tenido amores con muchas mujeres más jóvenes que él, casi todas rubias, pero no se ha comprometido con ninguna. ¿Para evitar un fracaso? Es posible.

Si bien es muy estricto en su vida privada y jamás concede entrevistas que no respondan a su trabajo de actor, y esas incluso a cuentagotas, tiene buena disposición para ayudar cuando lo considera oportuno a gente necesitada. Consciente de lo mucho que sufrió su madre, ha procurado siempre hacerle su existencia lo más grata y cómoda posible. «Voy a devolver aquel gesto de bondad que un desconocido tuvo con mi madre», comentó a uno de sus íntimos, sin más detalles.

Ha cumplido cincuenta y un años el pasado 11 de noviembre. Uno más añadido al medio siglo de vida. Una vida con misterios que el propio interesado mantiene para que no se sepa apenas nada sobre su intimidad.