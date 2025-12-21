Isabel Pantoja sorprende en redes sociales con un mensaje: ¿busca acercarse a sus hijos?

Isabel Pantoja ha causado una gran sorpresa entre sus seguidores al publicar un emotivo vídeo en redes sociales para felicitar la Navidad. Un gesto que ha resultado especialmente significativo, ya que la cantante atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, marcado por la ausencia de relación con sus hijos. A pesar de esta complicada situación personal, Pantoja ha querido lanzar un mensaje cargado de amor y buenos deseos a través de este novedoso 'vídeo-discurso' navideño, en el que ha puesto el foco en la importancia del cariño y la salud, extendiendo sus palabras tanto a sus fans como a todas las personas que la siguen.

"Hola, soy Isabel. Os quiero mandar desde mi corazón felices Navidades. Unas felices Navidades rodeados de la gente que queréis, que disfrutéis, que lo paséis bien, pero sobre todo que tengamos salud para seguir felicitándonos muchos años más", asegura.

Un mensaje dirigido a "todos mis fans, que los adoro, a la gente que quiero, a todo el mundo porque son momentos de amor y ese amor sigue aquí (mientras se señala el corazón) y yo lo tengo para todos ustedes". "Os quiero un montón, que seáis súper felices y que tengamos salud, que venga un año maravilloso", ha concluido.

A pesar del complicado contexto personal, Isabel Pantoja ha aprovechado la llegada de la Navidad para emitir un mensaje público. Aunque no ha pronunciado una disculpa explícita, sí ha querido enviar una felicitación navideña a sus seguidores y un mensaje que se puede interpretar como una indirecta dirigida claramente a sus hijos.

El vídeo de Isabel Pantoja, que dura menos de 60 segundos, ha revolucionado Instagram. De momento, ninguno de sus hijos ha hecho ningún comentario al respecto en el perfil de su madre.