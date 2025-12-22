Alice Campello alimenta los rumores de ruptura con Álvaro Morata pasando la Navidad en Dubai

En enero de 2025, seis meses después de su inesperada separación, Alice Campello y Álvaro Morata decidieron darse una segunda oportunidad.Y aunque en los últimos meses sus mensajes de amor han sido numerosos en redes sociales y parecían la viva imagen de la felicidad, a principios de diciembre saltaron las alarmas sobre una nueva crisis después de que ambos eliminasen cualquier mención al otro en sus respectivas redes sociales, evidenciando que los problemas que arrastraban desde hacía año y medio no se habían solucionado.

Semanas después de aquel movimiento, la empresaria ha roto el tenso silencio revelando su paradero vacacional. La italiana disfruta de unos días de descanso con los pequeños, pero sin rastro del delantero, lo que ha disparado las especulaciones sobre el fin definitivo de la convivencia.

Aunque no hay comunicado oficial, el hecho de que se encuentre desconectando en los Emiratos Árabes con sus hijos Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella se interpreta por muchos como una confirmación de la ruptura sin necesidad de palabras, cerrando así el capítulo de su reconciliación fallida.

A través de su perfil pen Instagram, Alice ha mostrado su faceta familiar jugando en la arena y su figura en bikini. "Con mis cuatro corazones", escribió en la publicación, obviando cualquier mención a su marido en estas fechas tan señaladas.

