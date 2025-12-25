Ana Peleteiro anuncia que espera su segundo hijo tras el aborto sufrido en verano

Ana Peleteiro cierra el año con la noticia más esperada para su familia. La atleta gallega ha compartido en sus redes sociales una imagen muy simbólica en la que muestra la ecografía de su futuro bebé, presumiendo de una incipiente tripa premamá. En la publicación, su hija Lúa aparece sosteniendo la foto del que será el nuevo miembro de la casa, un acontecimiento que la deportista vincula emocionalmente con el "angelito en el cielo" que perdieron meses atrás.

Este embarazo llega tras una etapa marcada por fuertes contrastes. A mediados de 2025, Peleteiro hizo público que había sufrido un aborto del que iba a ser su segundo descendiente. Ahora, con gratitud y esperanza, la campeona de Europa de triple salto subraya que la vida les devuelve la luz para despedir el año, sintiéndose afortunada por este nuevo comienzo que describe como un regalo inesperado.

Más allá de lo personal, la noticia se suma a una fase de cambios en la que combina la alta competición con nuevos proyectos empresariales en Ribeira junto a su marido, el también atleta Benjamin Compaoré. Aunque no ha desvelado la fecha de nacimiento, Peleteiro afronta esta maternidad con la experiencia de haber transitado tanto la cara más feliz como la más dura de la gestación.