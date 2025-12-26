Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela de Teresa Urquijo y prima del rey Juan Carlos, hospitalizada tras sufrir un ictus

Las primeras Navidades de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida como padres del pequeño Lucas se han visto empañadas por un contratiempo familiar. Según ha trascendido, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, abuela materna de la esposa del alcalde, se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de La Paz tras sufrir un accidente cerebrovascular hace unos días.

El suceso ocurrió a principios de semana, mientras la prima del rey Juan Carlos almorzaba con su marido, Íñigo Moreno de Arteaga. Fue él quien, al percatarse de la indisposición de su mujer, de 88 años, alertó de inmediato a los servicios de emergencias, una rápida reacción que facilitó su traslado al centro médico madrileño. Tal y como ha informado la revista ¡Hola! su marido, el marqués de Laserna ha informado que "No tiene ninguna lesión ni secuela", señala el marqués de Laserna, destacando que, a pesar del susto, su evolución ha sido favorable. Afortunadamente, se recupera sin secuelas y no presenta lesiones, por lo que se espera que reciba el alta próximamente para continuar la recuperación en su domicilio. La familia ha destacado la fortaleza que ha demostrado ante este revés de salud.

Manteniendo su habitual perfil de discreción, ni el regidor madrileño ni su esposa han realizado declaraciones públicas al respecto. No obstante, el matrimonio ha estado muy pendiente de la evolución de la abuela, realizando visitas diarias al hospital para seguir de cerca su mejoría y evolución.