Encuentran muerta a la hija de Tommy Lee Jones en un hotel de California

Victoria Jones, hija del famoso actor Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta en un hotel de California la madrugada de Año Nuevo, según un informe policial. La policía llegó al hotel Fairmont San Francisco alrededor de las 3:14 a. m. del jueves tras recibir un aviso de emergencia médica, tal y como confirmó el Departamento de Policía de San Francisco al periódico The Post.

Los paramédicos declararon muerta a la mujer, identificada por el medio TMZ como Jones, de 34 años. Aunque en un primer momento se le realizaron maniobras de reanimación, cuando las autoridades llegaron al lugar ya había fallecido. El médico forense se hará cargo de investigar la causa de la muerte.

Jones era hija del aclamado actor de Hollywood y su primera esposa, Kimberlea Cloughley. Comenzó en la interpretación siendo muy joven, apareciendo junto a su padre en Men in Black II. También participó en la serie de televisión One Tree Hill y en la película de 2005 Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, dirigida y protagonizada por su padre, según su perfil en IMDB.

Jones tuvo problemas con la ley a principios de este año y fue arrestada al menos en tres ocasiones. En abril, fue detenida en el condado de Napa por obstrucción a un agente del orden público, estar bajo la influencia de sustancias y en posesión de un narcótico, según documentos judiciales.