Carlos Baute, Fabiola Martínez o Ivonne Reyes: los famosos venezolanos celebran la captura de Nicolás Maduro

Este sábado, 3 de enero, los rostros más conocidos de Venezuela que residen en nuestro país, han manifestado su alegría en redes sociales poco después de darse a conocer la noticia de la captura y traslado fuera del país de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Carlos Baute

El cantante y compositor Carlos Baute ha sido uno de los primeros en hablar públicamente sobre la detención de Maduro a través de un vídeo en redes sociales, y al repostear el comunicado de María Corina Machado.

Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma.

A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible.

Dios… pic.twitter.com/4D0OvH5mRJ — Carlos Baute (@carlosbaute) January 3, 2026

"Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!

Fabiola Martínez

La ex mujer de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, ha compartido algunos titulares de la prensa relativos a la captura de Nicolás Maduro, además de compartir una reflexión:

"Una vida atrapados, incluso los que ya no vivimos en Venezuela", ha escrito en sus redes sociales. "Hemos tenido que ver cómo se separaban familias para sobrevivir, cómo la situación les iba arrancando la dignidad, la salud física y mental".

"Ahora hay esperanza", termina diciendo, junto a un emoticono de corazón y el hashtag #venezuelalibre.

Virginia Troconis

La mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés', no ha dudado en mostrar públicamente su parecer tras los acontecimientos que sacuden Venezuela.

En sus historias, ha publicado "Con Dios y la Virgen, Venezuela en mis oraciones", y "re-sol-ver, volver a ver el sol". También ha compartido de manera íntegra la carta de María Corina Machado: "Venezolanos. Llegó la hora de la libertad".

Ivonne Reyes

Ivonne Reyes cita el salmo 91 de la Biblia para celebrar la captura del presidente de Venezuela: "El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo de Jehová: Refugio mío y fortaleza mía; mi Dios, en quien confiaré.

Rosanna Zanetti

Al igual que Virginia Troconis, Rosanna Zanetti, mujer del cantante David Bisbal ha compartido en sus redes sociales la carta de María Corina Machado, quien recuerda que ha llegado la hora de instaurar la democracia en el país: "Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio".