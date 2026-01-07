Mario Casas oficializa su noviazgo con Melyssa Pinto en Disneyland París

Mario Casas ha decidido romper su habitual hermetismo para mostrar la primera imagen oficial junto a su pareja, Melyssa Pinto. El actor ha escogido un viaje romántico a Disneyland París durante las Navidades para confirmar públicamente una relación que dura ya diez meses, compartiendo con sus seguidores la magia de los días previos a Reyes.

En la fotografía elegida, ambos aparecen de espaldas luciendo unos jerséis temáticos a juego, ella de Minnie y él de uno de los enanitos de Blancanieves. Una estampa que refleja la complicidad de la pareja, que ha disfrutado de las atracciones y del ambiente invernal perfectamente equipados para el frío.

Aunque es la primera vez que el protagonista da este paso en redes, Melyssa ya había dejado pistas de su felicidad. En noviembre publicó imágenes del actor y, poco después, aseguró en un evento que Casas es "un 10, como actor y como novio", ratificando así lo enamorada que está en esta fase de su vida.

La historia de amor, que trascendió el pasado marzo tras ser vistos en Canarias, avanza con paso firme. Melyssa se ha integrado totalmente en el clan Casas, acompañando a la familia a El Salvador y disfrutando de la residencia del intérprete en Cantabria, donde comparten su afición por el deporte.