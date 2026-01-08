Ilia Topuria, nuevamente enamorado: desvelamos en primicia todos los detalles de su nueva ilusión

Comenzamos el jueves con una exclusiva: Ilia Topuria está nuevamente enamorado. Tal y cómo ha contado Daniel Carande, el día de Reyes, sobre las 12 de la mañana, el campeón llegó a una terraza de Majadahonda conduciendo su Aston Martin, donde acudió acompañado de una chica de pelo castaño castaña, de rostro aniñado y que es todo lo contrario a su ex Giorgina. Ambos desayunaron en la terraza, y entre "croissant y croissant" se besaron en varias ocasiones. De momento no ha trascendido la identidad de la acompañante.

Ilia Topuria declaró ayer en el juzgado de violencia de la mujer de Móstoles para prestar declaración sobre la cuestión de la custodia de su hija y de si accedía a que viajase a Miami el 16 de enero.Topuria ha declinado la petición de Uzcategui, quien el pasado 18 de noviembre le puso una denuncia por malos tratos, razón por la cual todo lo relativo al tema de su hija se está llevando a cabo en un juzgado especializado en violencia de género. Giorgina no hizo declaraciones ante la prensa, y no se puso ninguna medida cautelar contra el boxeador.

Ana Obregón la lió ayer en Instagram cuando subió a Instagram una polémica publicación,que ya no está disponible porque la ha eliminado, y que ha generado una oleada de críticas, algunas demoledoras, así como debates sobre dónde está el límite.

Se trata de una imagen generada por IA donde se ve a su hijo Aless y en la foto abrazaba a la pequeña Ana Sandra. La propia Ana comentaba: "Qué bonito esto, ojalá pudiera hacerse realidad, gracias por los videos que me enviáis" y que acompañó de escribió la canción 'Sentimental Walk' de Ennio Morricone. Seguramente lo hecho con la mejor intención, pero ante las criticas (o el buen consejo de alguien) ha decidido eliminar la publicación.

Sara Carbonero se recupera favorablemente en la UCI, tal y como ha informado su entorno, donde han señalado que no está grave y se está recuperando favorablemente, asegurando, además, que no tiene nada que ver con el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2019.