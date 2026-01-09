Brooklyn Beckham exige a sus padres David y Victoria hablar a través de sus abogados

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres Victoria y David Beckham es una realidad desde hace mucho tiempo. El hijo mayor del famoso matrimonio no quiere tener contacto con ellos, y Brooklyn, de 26 años, solo quiere comunicarse a través de cartas intercambiadas por sus abogados. Según el Daily Mail, el chef afirmó que no quiere que sus padres le contacten ni hagan declaraciones públicas sobre él en redes sociales, sino que deben limitarse a contactarle a través de su letrado.

El joven decidió tomar esta decisión después de leer informaciones sobre su mujer Nicola Peltz que sugieren que le está "controlando" y que es un "rehén". "Le dijeron a David que hablara con ellos a través del bufete de abogados Schillings. Era la única forma de comunicarse", confirmó una fuente cercana a la familia a Page Six.

El mes pasado, Cruz, el hijo de 20 años de David y Victoria, afirmó que Brooklyn los bloqueó a él y a sus padres en Instagram, al tiempo que desmintió las versiones de que David, de 50 años, y Victoria, de 51, fueron quienes bloquearon a Brooklyn. "No es cierto. Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo. Seamos realistas. Se despertaron bloqueados… igual que yo", publicó en su perfil de Instagram.

Aunque Brooklyn no apareció en el resumen de Instagram de David del año 2025, que incluyó a Cruz, Romeo, de 23 años, y Harper, de 14, el exfutbolista publicó una foto de él y su hijo mayor en sus stories ese mismo día y escribió que está agradecido por su familia, incluyendo a todos sus hijos.

En octubre pasado se publicó que Brooklyn "no tiene ningún interés" en reconciliarse con la familia Beckham tras su evidente distanciamiento del año pasado. Está "realmente concentrado en vivir una vida tranquila y sin dramas con su mujer", dijo la fuente. De hecho, las fotografías publicadas por Nicole y Brooklyn estas navidades no han hecho más que generar cierto malestar y su perfil se ha llenado de reproches: "Puedes conseguir muchas mujeres pero solo una mamá; "No eres nada sin tus padres"; "¿Por qué sigues utilizando tu apellido si no quieres saber nada de tu familia?".