Can Yaman niega haber sido detenido por posesión de drogas

El popular actor turco Can Yaman, protagonista de numerosas telenovelas, fue noticia el fin de semana por, supuestamente, haber sido detenido en Estambul junto a otras seis personas por supuesta posesión de drogas, según informó el diario turco Hürriyet. Tal y como se publicó, Yaman, la popular actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas fueron detenidas durante una redada de la policía en diferentes lugares de ocio nocturno en Estambul en el marco de una operación contra el consumo de drogas y trasladados a comisaría.

La operación formaba parte de una oleada de redadas y detenciones por las que en las últimas semanas han sido arrestados o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas, empresarios y figuras del deporte. A los detenidos se les toman muestras de pelo, sangre u orina para verificar un supuesto uso de drogas.

Sin embargo, el actor se apresuró a desmentirlo a través de sus redes sociales, pidiendo a los medios italianos –país en el que se encontraba en ese momento— que no le den credibilidad a la información. "Querida prensa italiana, la prensa turca siempre ha sido mala conmigo, esto no es nada nuevo. Por favor, no cometáis el error de copiar y pegar las noticias que vienen del Bósforo. ¿Creéis que ando por ahí con drogas en un momento en el que la policía está haciendo investigaciones y arrestando a muchos famosos? Si fuera cierto, no me habrían liberado en tan poco tiempo y podría volver a Italia al día siguiente", escribió.

Can Yaman, famoso por telenovelas de éxito internacional como 'Pájaro soñador', 'Sandokan', 'El Turco' y 'Viola come il mare', es también protagonista de la serie española 'El laberinto de las mariposas', actualmente en rodaje. Se especulaba mucho sobre qué pasaría con sus compromisos profesionales cercanos, pero tras muchos rumores, el intérprete confirmó que dentro de tres días será entrevistado en El Hormiguero de Pablo Motos.