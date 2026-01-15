Absuelven a Chiara Ferragni del fraude conocido como "Pandoro Gate"

El Tribunal de Milán ha absuelto este miércoles a la conocida 'influencer' Chiara Ferragni del delito de fraude vinculado a la comercialización de dulces navideños bajo su marca. La Fiscalía solicitaba para ella una pena de un año y ocho meses de prisión.

"Estamos todos conmovidos, agradezco a mis abogados y a mis seguidores", declaró Ferragni tras el fallo, rodeada de una gran expectación mediática a las puertas de la sede judicial.

La clave de la sentencia radica en que el juez no ha apreciado la agravante de "defensa disminuida" de los consumidores. Al recalificar los hechos como fraude simple, el delito solo podía perseguirse mediante querella de parte, un requisito que ya no se cumplía tras los acuerdos económicos alcanzados por la acusada.

Junto a Ferragni, también han quedado exonerados su colaborador Fabio Damato y el presidente de Cerealitalia, Franco Cannillo, al beneficiarse del mismo razonamiento jurídico sobre el sobreseimiento.

El proceso, celebrado bajo procedimiento abreviado, estuvo condicionado por la retirada de la mayoría de las acusaciones particulares tras ser indemnizadas. Solo mantuvo su postura la asociación Casa del Consumatore, que rechazó la oferta y exigía medidas de prevención.

La polémica surgió por la promoción de unos 'pandoros' y huevos de Pascua en 2021 y 2022. Se vendieron con la promesa de que los beneficios irían destinados al hospital Regina Margherita de Turín con fines benéficos.

La investigación destapó que la marca Balocco vendió los dulces a un precio muy superior al de mercado, insinuando una donación vinculada a las ventas. Sin embargo, el donativo al centro sanitario se había realizado a priori y por una cantidad fija, independiente del éxito comercial. El escándalo forzó a Ferragni a un retiro temporal de la vida pública y a donar un millón de euros al hospital para intentar restituir su imagen tras pedir perdón públicamente. Esta crisis reputacional tuvo también graves consecuencias personales, precipitando la ruptura con su marido y padre de sus hijos, el rapero Fedez.