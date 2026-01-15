Imanol Arias se casa por cuarta vez con la abogada argentina Nélida Inés Grajales

Imanol Arias atraviesa una etapa de estabilidad personal que ha culminado con su unión con la letrada argentina Nélida Grajales, tal y como ha desvelado en exclusiva el diario El Correo. La noticia confirma que el actor ha decidido formalizar su relación y ha explicado que el enlace tuvo lugar "hace pocos días", sin querer entrar en más detalles.

A esta novedad sentimental se suma la dicha familiar, pues hace escasos días se supo que su hijo Jon y la actriz Alba Ribas le convertirán en abuelo primerizo. Un cúmulo de buenas noticias que certifican el excelente momento vital del artista. Fue el propio actor el que dio la exclusiva al diario El Correo, al que concedió una entrevista en la que también habló de la ilusión que le hace ser abuelo: "A esta edad, ya no tienes tiempo de perderlo. Lo de ser aitite me mata de ilusión", afirmó el actor.

La relación salió a la luz el pasado octubre. Aunque siempre discreto con su vida privada, el leonés ha reconocido que la boda tuvo lugar "hace pocos días" con el propósito de "cuidarnos y estar juntos" el resto del camino.