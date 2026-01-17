Liberto Rabal se desengañó del cine cuando una temporada no tenía dinero para alimentar a su familia

Un apellido de renombre puede ayudar al principio a un aspirante a actor, pero, arma de doble filo, a veces se torna en contra. Como le ocurrió, tristemente, a Liberto, nieto de Paco Rabal e hijo de Benito Rabal y Silvia Cerezales (a su vez, hija de la novelista Carmen Laforet y el periodista Manuel Cerezales). La razón por la que vino al mundo en Roma hace cincuenta años fue que sus progenitores tuvieron que irse a vivir allí debido a los problemas que acarreaba Benito. Al ser comunista, como su padre, el gran actor, estaba en la diana de la policía española por sus actividades contra el régimen. Paco recibió un aviso de que iban a detenerlo. Inmediatamente se puso en contacto con miembros del partido y colegas suyos italianos, quienes protegieron a su hijo y le proporcionaron trabajo. Durante años, su profesión fue la de ayudante de dirección.

Liberto, criado en ese ambiente familiar en contacto con el cine (y cuyo nombre fue elegido en consonancia con las ideas políticas de su padre, aunque su abuelo hubiera preferido Francisco, como él), comenzó desde niño a aparecer en algunas películas. Mario Camus, buen amigo del abuelo de Liberto, contó con él en breves papeles en la serie ‘Fortunata y Jacinta’, en ‘Los desastres de la guerra’ y en su premiadísima película ‘Los santos inocentes’.

Benito Rabal adaptó la novela de José Luis Coll ‘El hermano bastardo de Dios’, cuyo argumento giraba en torno a la problemática vida del humorista conquense, y también la dirigió contando con su hijo como protagonista. Liberto cumplió con su papel. Digamos que fue aprendiendo el oficio. Paco Rabal quería mucho a su nieto y, cuando fue operado de cataratas y permaneció unos días en reposo, aprovechó para darle lecciones a Liberto, sobre todo en cuanto a dicción, pues este hablaba deprisa y no siempre inteligiblemente.

José Luis García Sánchez le proporcionó, como director de ‘Tranvía a la Malvarrosa’, película basada en la novela de igual título de Manuel Vicent, el papel protagonista. Para Liberto constituyó un paso adelante en su filmografía. Tanto es así que Pedro Almodóvar, tan exigente con los repartos, lo eligió para ‘Carne trémula’, ya que acabó desechando a Jorge Sanz, quien era su opción inicial. Liberto Rabal, lamentablemente, no salió bien parado ante la crítica. Y a partir de entonces, su halo de galán romántico fue diluyéndose.

Se casó con la actriz y escritora búlgara Adriana Davidova; ambos son padres de Daniel, quien también se ha dedicado al cine. El matrimonio colaboró en diversos proyectos, tanto cortometrajes como adaptaciones teatrales. Pero atravesaron un momento difícil cuando a Liberto no lo contrataban como actor. Pasó momentos rozando la indigencia. En 2005, en el programa de televisión Salsa rosa, confesó que había días en que él, su mujer y su hijo no tenían para comer en casa. "Dispongo de dos euros para pasar el día". Tras la muerte de Paco Rabal, Asunción Balaguer hizo lo posible por ayudar a su nieto. Juntos participaron en varios montajes teatrales y recitales de poesía. Liberto recordaba las lecciones que le dio su abuelo, maestro en el arte de decir el verso.

Conforme pasaba el tiempo, Liberto Rabal seguía sin oportunidades como actor y hubo de buscarse un trabajo fuera de los circuitos artísticos. Lo encontró en una tienda de Ikea, en la madrileña calle de Serrano, donde se puso a vender muebles, vestido con el uniforme de la compañía sueca. Y así pudo ir tirando una temporada.

En adelante, continuó junto a su mujer dirigiendo varios cortometrajes y un largometraje en 2018 en el que su mujer y su hijo fueron los protagonistas. Para Televisión Española, Liberto apareció encarnando al poeta Miguel Hernández en una serie. También dio varias conferencias acerca de sus vivencias profesionales. Hasta que se convenció de que como actor apenas tenía ocasiones de actuar. Últimamente se ha venido dedicando a producciones audiovisuales relacionadas con la música, lejos del cine. Esporádicamente ha reanudado proyectos teatrales. Y todo cuanto hace es por lo general junto a su mujer.