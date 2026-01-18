Alejandra Rubio y su "montaña rusa" con Carlo Costanzia: "He necesitado bastante terapia"

Alejandra Rubio ha sorprendido a sus seguidores en Instagram con una confesión inesperada y "muy personal", como ha indicado previamente en stories.

Junto con imágenes inéditas de su relación, Alejandra ha asegurado que sus inicios fueron una montaña rusa de emociones en la que estuvieron varias veces en el punto de mira:

"Hacía mucho que no podía escuchar esta canción. Sonaba en mis cascos cuando Carlo volvía del centro por la mañana y yo andaba hasta Nueva Numancia para pillar el metro a clase todos los días", ha continuado. "Estábamos viviendo en una montaña rusa constante, el machaque, los comentarios, las opiniones, mi embarazo, la incertidumbre, el miedo, el amor… Después de bastante terapia, hoy puedo volver a escucharla. Mentiría si dijera que no se me cae ninguna lágrima, pero ahora está sanado. Tengo una familia preciosa y no me arrepiento de nada en mi vida, todo lo que hemos y nos han hecho pasar, ha merecido la pena", ha escrito sincerándose, mostrando cómo ha vivido este periodo. "No soy de compartir estas cosas, pero me apetecía decirlo", ha finalizado.

En el vídeo aparecen clips de cuando estaba embarazada de Carlo, su primer hijo nacido en diciembre de 2024, diferentes escenas junto a su pareja Carlo Costanzia, incluso ha incluido el momento polémico cuando ambos acudieron a Italia para gritar desde fuera de la cárcel a los hermanos de Carlo que se encontraban en prisión. Tampoco se ha olvidado de su madre, Terelu Campos o su abuela, María Teresa Campos.

Entre todos los mensajes que le han dejado a su publicación destaca el de Carlo, que ha puesto unos emoticonos de corazones y abrazos.

La publicación de Alejandra llega días después de la polémica por la que Carlo Costanzia padre les había dejado de seguir en redes sociales, algo que Alejandra desmintió en televisión. Además, a partir del lunes todas las miradas estarán puestas en su pareja Carlo y su madre, Mar Flores, que se estrenarán como pareja en el programa 'DecoMasters' y que ambos calificaron, el día de la presentación del concurso, como su buena relación y experiencia.