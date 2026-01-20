Tamara Falcó se lanza un piropo a sí misma en redes, ¿broma o descuido?

Tamara Falcó volvió a dar que hablar en redes sociales tras protagonizar una entrevista muy especial con el actor turco Can Yaman, con motivo del estreno de El Turco en Movistar Plus+, aunque ese no fue el motivo de su "viralidad" en redes sociales

El encuentro fue grabado y difundido por la plataforma y por la propia Falcó en Instagram, parecía una pieza promocional más… hasta que un pequeño detalle llamó la atención de los más observadores, provocando de inmediato la reacción en redes de todos sus seguidores.

Entre los numerosos comentarios que recibió el vídeo apareció un mensaje que decía "Me encanta Tamara Falcó, muy simpática", firmado nada menos que por la cuenta oficial de la propia Tamara. Desde cuentas particulares hasta cuentas más grandes como Javi Hoyos no tardaron en fijarse en el comentario y en ironizar sobre la posibilidad de que la celebrity hubiera intentado escribirse un halago desde una cuenta secundaria, pero se hubiera equivocado de perfil.

EL tono del video donde hubo ese posible "descuido" puede ser que fuera intencionado. Al recibir al intérprete, la celebrity bromea diciendo que es consciente de que muchos la envidian, pero que a ella le ha tocado el trabajo. Por eso, no son pocos los que piensan que el famoso comentario podría formar parte del mismo juego humorístico que marcó en toda la entrevista. Sea despiste o broma, lo cierto es que Tamara Falcó volvió a conseguir que un simple vídeo promocional se convirtiera de nuevo en viral.