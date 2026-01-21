Adiós a la pareja del momento: Karol G y Feid habrían tomado caminos separados tras 3 años de relación

Los rumores que circulaban desde hace semanas finalmente parecen tomar fuerza. Karol G y Feid, dos de los artistas con más proyección internacional del momento, para sorpresa de muchos, podrían haber decidido terminar su relación sentimental y seguir caminos separados.

Tal y como explica la información difundida por el medio estadounidense TMZ, personas cercanas a la pareja confirmaron que la separación ocurrió hace algunos meses y se dio en los mejores términos. Aunque no han trascendido detalles sobre los motivos, las fuentes aseguran que no hubo terceras personas involucradas y que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, de manera tranquila y respetuosa.

El amor entre dos estrellas

La historia de amor entre ambos artistas comenzó a llamar la atención en 2021, cuando trabajaron juntos en la canción FRIKI. A partir de ahí, las apariciones públicas y las coincidencias alimentaron los rumores, aunque pasó bastante tiempo antes de que confirmaran oficialmente su romance.

Fue en 2023 cuando Karol G habló abiertamente de su relación con Salomón Villada Hoyos, nombre real de Feid, y desde entonces se volvieron una de las parejas más queridas del género urbano. Premios, viajes y presentaciones alrededor del mundo fueron parte habitual de su día a día y la clave por la que su cercanía en público, empezó a ganar seguidores por todo el mundo.

Incluso el verano pasado se les vio disfrutando de unas vacaciones en Formentera, poco antes del lanzamiento del álbum Tropicoqueta. En las imágenes compartidas por la cantante, ambos aparecían sonrientes y muy enamorados, lo que hacía pensar que el romance atravesaba un gran momento.

Hoy, todo indica que esa etapa llegó a su fin. Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto, pero sus seguidores permanecen atentos a cualquier señal o confirmación oficial.