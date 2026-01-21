Una embarazadísima Miren Ibarguren acapara las miradas en la presentación de 'Aída y vuelta'

Ante su inminente llegada a la cartelera española, los actores de la serie de Telecinco Aída se han reunido este miércoles para promocionar el regreso de la icónica familia de Esperanza Sur. La producción retoma las aventuras y desventuras de los protagonistas 12 años después de la emisión del último capítulo, recuperando escenarios míticos como el bar Reinolds o la casa de la protagonista.

El evento, celebrado en el Espacio Movistar de la Gran Vía, estuvo marcado por la emoción del equipo. Figuras como Carmen Machi, Paco León, Pepe Viyuela, Miren Ibarguren o Melani Olivares derrocharon complicidad junto al director, evidenciando la gran expectación que rodea a uno de los proyectos más relevantes de la temporada.

La jornada contó, no obstante, con dos ausencias notables en el reparto original: Marisol Ayuso y Eduardo Casanova. El actor que daba vida a Fidel optó por no comparecer ante la prensa tras haber revelado recientemente que padece VIH.

En el apartado estético, brilló con luz propia Miren Ibarguren, que presumió de su avanzado embarazo con un elegante diseño negro que dejaba los hombros al descubierto. Por su parte, compañeras como Melani Olivares y Pepa Rus optaron por estilos de corte masculino y originales complementos para esta cita tan especial.

Se trata del segundo hijo de la actriz donostiarra y el director Alberto Caballero, que dieron la bienvenida a su pequeño Rocco en 2022. Ibarguren tenía 42 años cuando se convirtió en madre, algo sobre lo que habló abiertamente con la revista Hola. "Siempre había querido tener hijos. He tardado más de lo previsto, pero lo estoy afrontando con naturalidad. Estoy al lado de una persona maravillosa y tengo una gran referencia, que son mis padres", explicó.

La actriz que da vida a Soraya en Aída y vuelta reconoció que la maternidad supuso un gran cambio en su vida, pero formar una familia con Caballero fue una gran decisión: "Desde que conozco a Alberto lo he visto siempre con alma de padre. Creo que está feliz, muy agotado porque un bebé es un bebé siempre, pero está feliz. Creo que no le ha podido tocar mejor padre a un niño", aseguró entonces.