Antonio Canales confirma la muerte de su hermano: "Se acostó a dormir y ya está con Dios"

Antonio Canales abandonó el pasado lunes Gran Hermanó Dúo por un "motivo de fuerza mayor" que la organización del reality decidió no hacer pública por respeto a la intimidad del bailaor. Ahora se conoce que la razón de su salida del concurso se debe a la muerte de su hermano, Francisco Javier Gómez de los Reyes.

Ante la cantidad de rumores surgidos en las últimas horas, Canales reapareció a primera hora de este jueves para compartir en su perfil oficial de redes sociales un comunicado familiar que poco antes publicaba su otro hermano, Óscar Gómez de los Reyes, en sus historias de Instagram.

"Desgraciadamente, el pasado martes 20 de enero falleció en casa mi hermano Francisco Javier Gómez de Los Reyes. Así, de repente, sin que nadie lo esperara, se acostó a dormir y ya está con Dios", explicó, agradeciendo "las muestras de cariño y preocupación de tantísima gente" antes de pedir, principalmente por el bienestar del artista, "intimidad, discreción, sensatez y cordura".

"Mi hermano Antonio está trabajando en un programa de máxima audiencia y merece respeto, silencio y mesura", aseguró, lamentando que "todo este inesperado y doloroso desenlace ha provocado muchos comentarios en redes sociales fuera de lugar que están asustando mucho a gente que nos quiere". "Vuela alto, pequeño", concluyó, acompañando su mensaje con una imagen de los tres hermanos posando de lo más sonrientes.

Una reaparición que en pocos minutos desató numerosas reacciones, como las de Blanca Romero, Rosa Benito o Charo Reina, que no dudaron en comentar el comunicado de Antonio y desearle fuerza en estos durísimos momentos.